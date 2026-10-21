Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (21/10) στο Μαρούσι, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν 20χρονο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., το μοιραίο συμβάν εκτυλίχθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Καποδιστρίου με την οδό Ελευθερίας. Ένα Ι.Χ. όχημα, το οποίο εκινείτο επί της Καποδιστρίου με κατεύθυνση προς τη Νέα Ιωνία, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος νεαρός.

Η διακομιδή στο νοσοκομείο και η σύλληψη του οδηγού

Ο 20χρονος διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο 62χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν οι αρμόδιες Αρχές.