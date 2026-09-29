Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου σε γυμνάσιο στο Μαρούσι, καθώς δύο ανήλικοι «πιάστηκαν» στα χέρια.

Ειδικότερα, ένας 14χρονος μαθητής τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από καβγά με έναν 15χρονο εντός του σχολικού χώρου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 15χρονος επιτέθηκε με γροθιές σε έναν συμμαθητή του τραυματίζοντας τον στο κεφάλι. Μετά το περιστατικό, το ανήλικο θύμα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να εξεταστεί από τους γιατρούς.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο 15χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και απειλή.