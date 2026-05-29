Κινητοποίηση των αρχών είχαμε αργά το βράδυ της Πέμπτης 28/5, στο Μαρούσι, όταν σε αυλή παλαιάς κατοικίας εντοπίστηκε πολεμικό βλήμα που εκτιμάται ότι προέρχεται από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η ανακάλυψη προκάλεσε άμεση λήψη μέτρων και αποκλεισμού, καθώς το σημείο βρίσκεται μέσα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή με κατοικίες και διερχόμενους πολίτες.

Το εύρημα εντοπίστηκε σε οικόπεδο κοντά στις οδούς Μαραθωνομάχων και Βοσπόρου, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για παλαιό πολεμικό βλήμα που παρέμενε θαμμένο για δεκαετίες στο έδαφος. Μόλις ενημερώθηκαν οι Αρχές, ενεργοποιήθηκε άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας για την αντιμετώπιση πιθανών εκρηκτικών μηχανισμών.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες απέκλεισαν τους γύρω δρόμους και απομάκρυναν προληπτικά πολίτες από την περιοχή. Παράλληλα, κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ για προληπτικούς λόγους βρέθηκε στο σημείο και πλήρωμα του ΕΚΑΒ σε περίπτωση που απαιτούνταν άμεση ιατρική συνδρομή. Την επιχείρηση ανέλαβε τελικά κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς (ΤΕΝΞ) του Στρατού, το οποίο προχώρησε στην αξιολόγηση και ασφαλή απομάκρυνση του βλήματος.

Οι ειδικοί του στρατού εξέτασαν προσεκτικά το αντικείμενο προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε ενεργό εκρηκτικό φορτίο ή κίνδυνος ανάφλεξης. Για αρκετή ώρα η περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη, ενώ οι κάτοικοι παρακολουθούσαν με ανησυχία την επιχείρηση των πυροτεχνουργών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βλήμα απομακρύνθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα και συγκεκριμένα γύρω στις 23:55, χωρίς να υπάρξει κάποιο απρόοπτο ή τραυματισμός. Οι Αρχές εμφανίζονται καθησυχαστικές, τονίζοντας ότι τηρήθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας και η διαδικασία ολοκληρώθηκε ομαλά.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των πολεμικών πυρομαχικών που εξακολουθούν να εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ακόμη και οκτώ δεκαετίες μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Αν και τέτοιες περιπτώσεις θεωρούνται σχετικά σπάνιες σε κατοικημένες περιοχές της Αττικής, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οποιοδήποτε ύποπτο αντικείμενο εντοπίζεται κατά τη διάρκεια εργασιών ή εκσκαφών δεν πρέπει ποτέ να μετακινείται από πολίτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογα περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν σε περιοχές της Αττικής, κυρίως σε παλαιά οικόπεδα ή εργοτάξια, όπου εντοπίζονται βλήματα, όλμοι ή οβίδες από την περίοδο του πολέμου. Οι Αρχές σε κάθε περίπτωση καλούν τους πολίτες να ειδοποιούν άμεσα την αστυνομία και να μην επιχειρούν καμία παρέμβαση μόνοι τους, καθώς ακόμη και παλιά πυρομαχικά μπορεί να παραμένουν επικίνδυνα.