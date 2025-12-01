Σοκάρουν οι μαρτυρίες από το φονικό τροχαίο στη Λούτσα όπου έχασε ακαριαία τη ζωή του ένας 24χρονος, όταν όχημα με 29χρονο οδηγό έπεσε πάνω του με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Η 21χρονη σύντροφος του νεκρού είναι σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, φέρει κάκωση στο κρανίο από την οποία προκλήθηκε κροταφική βλάβη. «Έχει διαφύγει τον κίνδυνο, αλλά έχει δρόμο μπροστά της», είπε μιλώντας σήμερα στο MEGA.

Αυτόπτες μάρτυρες στο σκηνικό τρόμου, που προκάλεσε ο 29χρονος είπαν πως ο οδηγός -που του απαγγέλθηκαν ήδη κατηγορίες για ανθρωποκτονία είχε μία αδιανόητη αντίδραση όταν οι διασώστες έφτασαν επιτόπου και τον ενημέρωσαν ότι είχε σκοτώσει άνθρωπο.

«Σκότωσες άνθρωπο»

Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο τη φονικής σύγκρουσης είπε: «Άκουσα θόρυβο και βγήκα έξω. Ζητούσαν κάποιον να ξέρει να κάνει ΚΑΡΠΑ. Ήξερα, και πήγα. Έβαλα το χέρι μου στην καρωτίδα του παλικαριού, αλλά ήταν ήδη νεκρός. Η μητέρα του ήταν δίπλα του σε κατάσταση σοκ. Είχαν ήδη κατεβάσει κουβέρτες και τους είχαν ρίξει… Είδα την κοπέλα την άλλη, την κρατούσαν στα χέρια. Είχε ένα τραύμα στον κρόταφο και στα πόδια της. Όλοι υποστήκαμε σοκ. Παίρναμε ξανά και ξανά το ΕΚΑΒ. Ήρθε μετά από 25 λεπτά» είπε αρχικά η μάρτυρας στον ΑΝΤ1.

«Το σοκαριστικό, ήταν όταν ο ΕΚΑΒίτης του είπε “έχεις σκοτώσει άνθρωπο” και αυτός είπε “ναι, ε; Με πονάει το αυτί μου”. Δεν νομίζω να είχε καταλάβει τι έχει κάνει, δεν ήταν όμως σε κατάσταση σοκ. Πήγαινε και κοίταζε τι ζημιά έχει πάθει το αυτοκίνητό του. Δεν ξέρω αν ήταν σοκ ή ήταν κάτι άλλο. Δεν οδυρόταν, σε καμία περίπτωση. Η μητέρα ήταν δίπλα στο παλικάρι και έτρεμε ολόκληρη. Το παιδί πέθανε ακαριαία» πρόσθεσε.

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση που οδήγησε σε θάνατο

Ο συλληφθείς νοσηλεύεται φρουρούμενος με ελαφρά τραύματα και θα απολογηθεί την Τετάρτη για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία επήλθε θάνατος και σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή.

Οι Αρχές έλαβαν αιματολογικό δείγμα για τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς το αλκοτέστ δεν έδειξε ο 29χρονος να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Σημειώνεται πως διερευνάται το ενδεχόμενο χρήσης άλλων ουσιών, καθώς στο παρελθόν έχει εμπλακεί σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά. Παράλληλα, έχει καταγραφεί και δεύτερη εμπλοκή του σε σοβαρό τροχαίο το 2020, στο οποίο τότε τραυματίστηκε σοβαρά ο συνοδηγός και φίλος του.