Όταν η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν ανακοίνωσε ότι παραιτείται από το Κογκρέσο, αυτή η μέχρι πρότινος ένθερμη υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ δεν μάσησε τα λόγια της αναφορικά με τις δυσλειτουργίες της Ουάσινγκτον. Αποκάλυψε επίσης την κόπωση των Ρεπουμπλικάνων κοινοβουλευτικών που έχουν αγανακτήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο και είναι προβληματισμένοι με τις πολιτικές του επιλογές.

Η 51χρονη υπερσυντηρητική βουλευτής προκάλεσε την έκπληξη την Παρασκευή με την ανακοίνωσή της αυτή, η οποία συνοδεύτηκε από μια βιτριολική επίθεση κατά του Τραμπ και Ρεπουμπλικάνων αξιωματούχων, τους οποίους κατηγόρησε ότι πρόδωσαν τη βάση που τους εξέλεξε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, με τη σειρά του, αποκήρυξε δημόσια την βουλευτή της Τζόρτζια, η οποία αποβλήθηκε από ένα κόμμα του οποίου ηγείται με σιδερένια γροθιά.

Η αποχώρηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν τροφοδότησε εικασίες για το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλες παραιτήσεις Ρεπουμπλικάνων αιρετών, έναν χρόνο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Μια επικίνδυνη προοπτική για το κόμμα, που διαθέτει ισχνή πλειοψηφία στο Κογκρέσο.

«Ο μήνας του μέλιτος τελείωσε», δήλωσε ο Άντριου Κονεσκούσκι, πρώην σύμβουλος των επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, σύμφωνα με τον οποίο κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι είναι απογοητευμένοι από τη δεύτερη θητεία του Τραμπ.

Στην τετρασέλιδη ανακοίνωσή της η Τέιλορ Γκριν κατήγγειλε το «πολιτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα» που τείνει να εξυπηρετεί περισσότερο τις ελίτ παρά τους Αμερικανούς ψηφοφόρους.

Επέκρινε επίσης τον επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, ασχολείται κυρίως με την ψηφοφορία επί νομοσχεδίων χωρίς νόημα και με το να δοκιμάζει την πίστη των αιρετών αξιωματούχων παρά με την πραγματική εφαρμογή των προεκλογικών υποσχέσεων του Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και η Τέιλορ Γκριν ήταν πάντα μια ακραία προσωπικότητα των Ρεπουμπλικάνων, κυρίως λόγω της τάσης της να ενστερνίζεται και να προωθεί θεωρίες συνωμοσίας, η οργή της αυτή τη φορά απηχεί τις αμφιβολίες των συναδέλφων της.

Η βουλευτής Βικτόρια Σπρατς, από την Ιντιάνα, δήλωσε ότι κατανοεί την απόφασή της να αποχωρήσει «από έναν θεσμό που πρόδωσε τον αμερικανικό λαό».

Ήδη 41 βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε σύνολο 435, δεν θα είναι υποψήφιοι τον Νοέμβριο του 2026, ένας ασυνήθιστα υψηλός αριθμός. Και, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης Punchbowl News που ειδικεύεται σε θέματα Κογκρέσου, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί με δεδομένα τα παράπονα που εκφράζονται παρασκηνιακά από τους Ρεπουμπλικάνους.

«Το ηθικό δεν ήταν ποτέ τόσο χαμηλό», δήλωσε ένας εξ αυτών που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ενώ έκανε λόγο για «βραδυφλεγή βόμβα». Καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν μόλις λίγες περισσότερες έδρες από τους Δημοκρατικούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δεν έχουν το περιθώριο να χάσουν πολλούς βουλευτές.

Μεταξύ των λόγων για την αποχώρησή της, η Τέιλορ Γκριν ανέφερε το κλίμα πολιτικής βίας, το οποίο οξύνεται τα τελευταία χρόνια, όπως φάνηκε τον Σεπτέμβριο με τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

«Αποδοχή ή παραίτηση»

Σύμφωνα με το ανεξάρτητο think tank Bipartisan Policy Center, ο ρόλος του Κογκρέσου ως ελεγκτικού μηχανισμού επί της εκτελεστικής εξουσίας έχει επίσης διαβρωθεί, ακόμη περισσότερο μετά την επιστροφή στην εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προτιμά τα εκτελεστικά διατάγματα από τα νομοσχέδια που ψηφίζονται και από τα δύο σώματα.

«Δεν είναι εύκολο να είσαι μέλος του κόμματος που έχει την πλειοψηφία στο Κογκρέσο», εκτίμησε ο Κονεσκούσκι. «Δεν μπορείς να έχεις ανεξάρτητη πολιτική κρίση χωρίς να διακινδυνεύσεις να γίνει στόχος αντιποίνων», εξήγησε. «Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι φαίνεται να αισθάνονται ότι έχουν μόνο δύο επιλογές: ή να το αποδεχτούν ή να αποσυρθούν».

Ακόμη και η εξωτερική πολιτική του προέδρου προκαλεί ενόχληση, ιδιαίτερα το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία που θεωρείται ότι ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις της Ρωσίας.

«Δεν μας αρέσει που πετάμε την Ουκρανία, φιλοδοξία της οποίας είναι η ελευθερία και η ανεξαρτησία, κάτω από το λεωφορείο του Πούτιν», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής από τη Νεμπράσκα Ντον Μπέικον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγγέλλοντας ένα «αηδιαστικό σχέδιο παράδοσης».

Ο γερουσιαστής του Κεντάκι Μιτς Μακόνελ από την πλευρά του εκτίμησε ότι ο Πούτιν «έχει περάσει όλο τον χρόνο κάνοντας τον πρόεδρο Τραμπ να φαίνεται ηλίθιος».

Πρόσθεσε εξάλλου ότι αν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές «επιδιώκουν περισσότερο να κατευνάσουν τον Πούτιν παρά να λάβουν εγγυήσεις για μια πραγματική ειρήνη, τότε ο πρόεδρος θα έπρεπε να βρει νέους συμβούλους».