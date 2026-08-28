Νέα στοιχεία σχετικά με την κακοποίηση που φέρεται να είχε υποστεί επί χρόνια η 44χρονη, η οποία δολοφονήθηκε στη Ροδόπη από τον εν διαστάσει σύζυγό της, έρχονται στο φως μέσα από την αποκλειστική μαρτυρία της ξαδέλφης της στο ΕΡΤnews.

Όπως υποστηρίζει η συγγενής της, η 44χρονη είχε μιλήσει επανειλημμένα στους δικούς της ανθρώπους για τη συμπεριφορά του συζύγου της, ενώ φέρεται να τους είχε δείξει και φωτογραφίες από τραύματα που, σύμφωνα με όσα τους είχε καταγγείλει, της είχε προκαλέσει.

«Γνωρίζαμε ότι την κακοποιούσε. Της είχαμε προτείνει πολλές φορές να έρθει να μείνει μαζί μας. Μας είχε δείξει αρκετές φορές φωτογραφίες από τους τραυματισμούς που της προκαλούσε», αναφέρει η ξαδέλφη της.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο άνδρας φέρεται να την απειλούσε και να επιχειρούσε να την απομακρύνει από το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον. «Την απειλούσε και δεν την άφηνε να επικοινωνεί μαζί μας. Μιλούσαμε κρυφά στο τηλέφωνο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Είχε ζητήσει ακόμη και την εισαγωγή του σε νοσοκομείο

Άνθρωποι από το στενό περιβάλλον της 44χρονης φέρεται να γνώριζαν επίσης ότι ο σύζυγός της παρουσίαζε έντονα και παθολογικά στοιχεία ζήλιας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα είχε φτάσει στο παρελθόν στο σημείο να ζητήσει ακόμη και τη νοσηλεία του, καθώς η συμπεριφορά του είχε προκαλέσει σοβαρή ανησυχία στους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά της.

Οι νέες μαρτυρίες προστίθενται στα στοιχεία που εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές για το ιστορικό της σχέσης του ζευγαριού, αλλά και για τις συνθήκες που προηγήθηκαν της τραγικής κατάληξης.

«Της ζητούσαμε να φύγει»

Οι συγγενείς της 44χρονης φαίνεται πως γνώριζαν ότι η γυναίκα ζούσε σε ένα περιβάλλον φόβου και πίεσης.

Όπως περιγράφει η ξαδέλφη της, της είχαν ζητήσει πολλές φορές να εγκαταλείψει το σπίτι και να αναζητήσει καταφύγιο κοντά στην οικογένειά της. Ωστόσο, η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στη σχέση της φαίνεται πως καθιστούσε ιδιαίτερα δύσκολη την απομάκρυνσή της από τον σύζυγό της.

Η 44χρονη εργαζόταν εποχικά στη Θάσο και είχε επιστρέψει στη Ροδόπη προκειμένου να περάσει χρόνο με τα παιδιά της. Εκεί, μέσα στο σπίτι της οικογένειας, σημειώθηκαν τα τελευταία δραματικά γεγονότα.

Ο 19χρονος γιος της και η 16χρονη κόρη της βρέθηκαν αντιμέτωποι με την τραγωδία. Η κόρη ήταν εκείνη που ειδοποίησε τις αρχές, ενώ ο γιος της μετέφερε τη μητέρα του στο νοσοκομείο, επιχειρώντας να της σώσει τη ζωή.

Ο 53χρονος εν διαστάσει σύζυγός της, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία, αναμένεται να βρεθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο.

Παράλληλα, οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Οι νέες μαρτυρίες σχετικά με το φερόμενο ιστορικό κακοποίησης της 44χρονης αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας.