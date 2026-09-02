Με ανατριχιαστικούς ισχυρισμούς, που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα αδιάσειστα ιατροδικαστικά ευρήματα, επιχειρεί να δικαιολογήσει τα τραύματα στο κορμάκι του νεκρού βρέφους ο 43χρονος πατέρας από το Airbnb της φρίκης. Την ώρα που το πανελλήνιο παρακολουθεί αποσβολωμένο τις εξελίξεις γύρω από το μακάβριο εύρημα της Κυψέλης, οι τρεις κατηγορούμενοι της υπόθεσης πήραν τον δρόμο για τις φυλακές, ενώ οι Αρχές προσπαθούν πλέον να ξετυλίξουν το κουβάρι της πραγματικής ταυτότητας των παιδιών που ζούσαν στο διαμέρισμα.

Μιλώντας μέσα από το κρατητήριο, ο 43χρονος επιμένει στον αρχικό του ισχυρισμό πως το ηλικίας οκτώ μηνών βρέφος κατέληξε από παθολογικά αίτια, αρνούμενος κατηγορηματικά ότι το δολοφόνησε.

«Το παιδί ήταν άρρωστο, είχε κάτι με το έντερο και μία κήλη. Το παιδί γεννήθηκε το 2021, κοιτάξτε φωτογραφίες στο Facebook από τις αναρτήσεις μου. Ήταν καλά και μετά από 8 μήνες μας είπαν ότι ήταν άρρωστο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας τη στιγμή του θανάτου, υποστήριξε: «Μας έμεινε στα χέρια. Καθόμασταν για φαγητό στο τραπέζι. Δίπλα ήταν η κούνια του παιδιού. Το είδε η γυναίκα μου και είπε “δεν είναι καλά, είναι σε αφασία”. Μετά ακούω ένα “παπ”, έναν ήχο και μετά βλέπω την κοιλιά του πρησμένη. Είχε πρηστεί, είχε γίνει σαν μπαλόνι και μετά προσπάθησα να του κάνω μασάζ και να… Αλλά το παιδί… παραδόθηκε εκείνη την ώρα και έβγαζε κάτι άσπρα».

Όταν κλήθηκε να εξηγήσει τις πολλαπλές μαχαιριές που βρέθηκαν στο κορμάκι του παιδιού, το οποίο εντοπίστηκε κρυμμένο σε ισοθερμικό σάκο μέσα σε βαλίτσα, η δικαιολογία του προκάλεσε ανατριχίλα: «Είχε πιάσει πάγο και θέλαμε να τον βγάλουμε. Δεν τρυπήσαμε το μωρό, εγώ τον πάγο τρύπησα. Δεν έβγαινε αίμα, δεν το έσφαξα και πέθανε. Θέλαμε να βγάλουμε τον πάγο για να το πάμε αλλού το παιδί. Το βάλαμε στην βαλίτσα γιατί φοβήθηκα ότι θα μου πάρουν και τα άλλα παιδιά επειδή είναι αδήλωτα».

Αναφερόμενος μάλιστα σε παλαιότερο περιστατικό του 2020 με τη μεταφορά τριών ανήλικων στο νοσοκομείο, πρόσθεσε: «Πήγα στο νοσοκομείο και τα πήρα τα παιδιά. Δεν ήθελα να μου τα πάρουν, τα αγαπάω. Δεν βγάλαμε χαρτιά γιατί φοβόμασταν ότι θα γίνει αυτό που έγινε».

Η ιατροδικαστική έκθεση «αδειάζει» τον πατέρα

Οι ισχυρισμοί του 43χρονου καταρρίπτονται πλήρως από τα ιατροδικαστικά δεδομένα. Ο ιατροδικαστής ήταν σαφής στην κατάθεσή του: δεν εντοπίστηκαν παθολογικά προβλήματα στο βρέφος. Το παιδάκι δέχτηκε 20 μαχαιριές αποκλειστικά στην πλάτη του, εκ των οποίων οι 4 ή 5 ήταν προθανάτιες και οι υπόλοιπες μεταθανάτιες. Το γεγονός ότι το μωρό εντοπίστηκε έχοντας χάσει όλο του το αίμα, υποδεικνύει ακατάσχετη αιμορραγία από τα τραύματα, κάτι που είναι ιατρικώς αδύνατο να συμβεί εάν το σώμα ήταν ήδη νεκρό και κατεψυγμένο.

Θρίλερ με την ταυτότητα των παιδιών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται παράλληλα η έρευνα των Αρχών προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας, αλλά και η πραγματική ταυτότητα τόσο των παιδιών που βρέθηκαν στο διαμέρισμα, όσο και του νεκρού βρέφους.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί κανένα απολύτως νομιμοποιητικό έγγραφο που να αποδεικνύει τη βιολογική συγγένεια των ανήλικων με τον 43χρονο και την 38χρονη. Για να λυθεί ο γρίφος, οι αστυνομικές υπηρεσίες «χτενίζουν» ληξιαρχεία, δήμους και νοσοκομεία, αναζητώντας στοιχεία για το πού και πότε γεννήθηκαν, ποιος τα δήλωσε και αν υπήρχε ιατρική παρακολούθηση. Τον τελικό λόγο, πάντως, αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA που έχουν ήδη παραγγελθεί.

Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται και για τη λειτουργία του συστήματος. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο παρελθόν η ΕΛ.ΑΣ. είχε εντοπίσει τα παιδιά και, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, τα είχε μεταφέρει σε νοσοκομείο. Όπως προκύπτει (και παραδέχεται ο 43χρονος στους ισχυρισμούς του), τα ίχνη τους στη συνέχεια χάθηκαν. Οι ερευνητές καλούνται πλέον να απαντήσουν πώς, παρά την εμπλοκή εισαγγελέα και Αστυνομίας, χάθηκε ο έλεγχος και τα ανήλικα κατέληξαν και πάλι αδήλωτα στο «διαμέρισμα του τρόμου» της Κυψέλης.

Προφυλακιστέοι και οι τρεις – Οι απολογίες τους

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, ο 43χρονος, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός κρίθηκαν προφυλακιστέοι για την αρχική δικογραφία που αφορά διακίνηση ναρκωτικών και μη αναγγελία ανεύρεσης νεκρού. Παράλληλα, εκδόθηκαν νέα εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους, μετά τις συμπληρωματικές διώξεις: για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του ζευγαριού και για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης για τον 26χρονο.

Ενώπιον της ανακρίτριας, και οι τρεις αρνήθηκαν τη διακίνηση ναρκωτικών:

Ο 43χρονος είπε: «Αρνούμαι την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Είμαι τοξικοεξαρτημένος, ζητώ να υποβληθώ στη σχετική εξέταση».

Η 38χρονη μητέρα, από την άλλη, ισχυρίστηκε: «Αρνούμαι τις κατηγορίες, δεν διέπραξα τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούμαι. Είμαι αθώα. Τα ναρκωτικά ήταν για δική μου χρήση. Ζητώ την επιείκεια της ελληνικής Δικαιοσύνης. Ήθελα να έχω πάντα μαζί το παιδί μου, δεν μπορούσα να αποδεχτώ τον θάνατό του».

Ο 26χρονος δήλωσε: «Εγώ τα πρόσεχα τα παιδιά τρεις φορές την εβδομάδα. Μου τα άφηναν γιατί πήγαινα να δουλέψω. Δεν ξέρω τίποτα για το νεκρό παιδί. Στο σπίτι, δεν είχα δει λεφτά».

Το σκοτεινό παρελθόν του 43χρονου

Ο εφιάλτης όμως της οικογένειας έχει και άλλες προεκτάσεις. Όπως προέκυψε, ο 43χρονος εμπλέκεται σε μία ακόμη ογκώδη δικογραφία για μαστροπεία, η οποία αφορά τη χρονική περίοδο 2020-2021.

Αν και αρχικά η υπόθεση (που αφορά σοβαρά κακουργήματα, όπως βιασμούς και μαστροπεία) σχηματίστηκε από εισαγγελική αρχή της επαρχίας, από το 2025 οι έρευνες διεξάγονται υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Υπενθυμίζεται, τέλος, πως ο ίδιος είχε προφυλακιστεί το 2020 για άλλη υπόθεση μαστροπείας με θύμα μία 40χρονη Γερμανίδα, για την οποία ωστόσο είχε απαλλαχθεί με βούλευμα.