Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Λαμίας, Δημήτρης Χαλεπλής, κατήγγειλε στον LAMIA POLIS 87.7 ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι ακόμη και με απειλές κατά της ζωής τους.

Σύμφωνα με τους εργαζομένους, τα πληρώματα του ΕΚΑΒ που εδρεύουν στην περιοχή της Λαμίας καλούνται συχνά να μεταβούν και σε καταυλισμούς Ρομά, έπειτα από τηλεφωνήματα για δήθεν επείγοντα περιστατικά.

Όμως όπως όμως καταγγέλλουν οι ίδιοι, σε πολλές περιπτώσεις οι κλήσεις είναι άσκοπες, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να χρησιμοποιείται σαν «ταξί» για τη μεταφορά ανθρώπων στο νοσοκομείο, ενώ δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη και λειτουργεί εις βάρος κάποιου άλλου ασθενή που χρειάζεται επείγουσα διακομιδή.

Η πιο δραματική πτυχή όμως που ανέδειξε ο κ. Χαλεπλής ήταν η απειλή με πιστόλι:

«Έχουμε πάει σε συμβάν στην περιοχή μας και ένας από αυτούς τους ανθρώπους έβγαλε όπλο και μας απειλούσε. Άλλοι, ψυχραιμότεροι, τον εμπόδισαν. Όμως έχει συμβεί και αυτό. Εμείς πλέον όταν βλέπουμε τέτοια περιστατικά καλούμε και την αστυνομία. Δυστυχώς δεν έχουμε δικαίωμα να αντιμετωπίσουμε βίαια περιστατικά. Είμαστε παθητικοί στην όλη υπόθεση».

Όπως είπε, οι διασώστες κάθε φορά που καλούνται σε τέτοιες περιοχές πηγαίνουν με φόβο:

«Εννοείται ότι καρδιοχτυπάμε. Δεν ξέρουμε τι θα βρούμε. Όπως τότε, που μας κάλεσαν για επίτοκο γυναίκα και ένας άνδρας έβγαλε όπλο. Ευτυχώς, άλλοι τον απομάκρυναν».

Ακόμα κι όταν δεν υπάρχει απειλή σωματικής βίας, οι διασώστες αντιμετωπίζουν βαριά ψυχολογική πίεση: «Δεν θα το έλεγα σωματική κακοποίηση, αλλά υπάρχει ψυχολογική πίεση και λεκτική κακοποίηση. Μας βρίζουν, μας πιέζουν. Νομίζουν ότι είμαστε κτήμα τους» καταλήγει.

Τι ζητούν οι εργαζόμενοι

Ο κ. Χαλεπλής υπογράμμισε ότι απαιτείται παρέμβαση της πολιτείας, με καλύτερη ενημέρωση στις κοινότητες και με λύσεις μεταφοράς, όπως ενίσχυση της συγκοινωνίας, ώστε να μην χρησιμοποιούνται τα ασθενοφόρα καταχρηστικά. «Εμείς απευθυνόμαστε στην κεντρική υπηρεσία για να βρεθεί κάποια λύση, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει απαντήσεις», κατέληξε.

Πηγή: lamianow.gr