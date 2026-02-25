Σοκαριστικές είναι οι καταθέσεις που έδωσαν όσοι σώθηκαν από το πολύνεκρο ναυάγιο μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 4 άνθρωποι, όταν η λέμβος των διακινητών ανατράπηκε.

Οι διασωθέντες αποδίδουν τη βλάβη στις δύο μηχανές της 10μέτρης βάρκας, σε δολιοφθορά. Στις καταθέσεις τους -που δημοσιοποιεί το cretalive– περιγράφονται καρέ-καρέ οι δραματικές στιγμές πριν τη μοιραία ανατροπή. Υποστηρίζουν ότι μόλις εισήλθαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, οι δύο νεαροί Σουδανοί, 26 και 19 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι έχουν συλληφθεί ως τα άτομα που χειρίζονταν τη βάρκα, χάλασαν σκόπιμα τις δύο μηχανές προκειμένου να ακινητοποιηθούν.

«Αυτοί φταίνε για την όλη κατάσταση. Δεν έπρεπε να το κάνουν αυτό με τέτοιο καιρό. Η βάρκα μας έμεινε ακυβέρνητη με τα κύματα να μας χτυπάνε. Ευτυχώς ήρθε ένα μεγάλο πλοίο και όταν κατάφεραν να μας πλησιάσουν, έριξαν τα σχοινιά» αναφέρεται στη κατάθεση 25χρονου διασωθέντα.

Με τα κύματα να ξεπερνούν τα 3 μέτρα, μέσα στον πανικό, οι περισσότεροι στη βάρκα έσπευσαν να πιαστούν από τα σχοινιά που τους έριξαν από το εμπορικό πλοίο, το οποίο προσέγγισε για βοήθεια το σημείο. «Τους φωνάζαμε να ηρεμήσουν και από το μεγάλο πλοίο μας έλεγαν ότι θα έρθει και άλλη βοήθεια από την Ελλάδα. Ένα κύμα τότε γύρισε τη βάρκα και πέσαμε στο νερό. Από το μεγάλο πλοίο μάς πέταξαν πολλά σωσίβια και κατέβασαν κάτι σκάλες. Όποιος κατάφερε να ανέβει, σώθηκε. Όποιος δεν είχε αντοχή, πέθανε».

Σε άλλη κατάθεση περιγράφονται τα εξής: «Όταν φθάσαμε στα ελληνικά νερά οι δύο οδηγοί φοβήθηκαν ότι θα έρθει η Αστυνομία. Αυτοί πέταξαν νερό στις μηχανές επίτηδες για να χαλάσουν το ταξίδι. Πραγματικά χάλασε και μείναμε στη μέση της θάλασσας. Ο Θεός μας λυπήθηκε και μας έστειλε ένα μεγάλο πλοίο. Μας πέταξαν σχοινιά. Η βάρκα μας ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και σκεφτήκαμε όποιος πιάσει πρώτος το σχοινί θα σωθεί και όποιος δεν το πιάσει θα πεθάνει. Από τη δύναμη που τραβούσαμε τα σχοινιά και τα κύματα, η βάρκα μας χτύπησε με το πλοίο, γύρισε προς τη μία μεριά, μετά προς την άλλη και αναποδογύρισε. Από το πλοίο μας πέταξαν σωσίβια και όποιος δεν τα κατάφερε, πέθανε».

Οι δύο νεαροί Σουδανοί κατηγορούμενοι αρνούνται ότι έχουν σχέση με το κύκλωμα των διακινητών και ισχυρίζονται ότι ο καπετάνιος ήταν Αιγύπτιος διακινητής, ο οποίος αφού διένυσε μία πολύ μεγάλη απόσταση, επιβιβάστηκε σε δεύτερη βάρκα που τους ακολουθούσε και επέστρεψε στη Λιβύη. Να σημειωθεί ότι ο 26χρονος κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε στη θάλασσα ανήκε στη γυναίκα του, η οποία επέβαινε στη βάρκα.