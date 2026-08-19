Εξαιρετικά ανησυχητική είναι η εικόνα σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους στη χώρα μας, όπως προκύπτει από τα πρόσφατα στοιχεία για το 2025 αλλά και το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Παρά το σοκ που προκάλεσε η απώλεια της ζωής μιας ανήλικης στο Γκάζι, η οποία εντοπίστηκε αναίσθητη στο πεζοδρόμιο έξω από νυχτερινό κέντρο, δεν παρατηρείται ουσιαστική κινητοποίηση από την κοινωνία, τις οικογένειες ή τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Εγκατάλειψη έξω από τα καταστήματα για την αποφυγή κυρώσεων

Ιδιαίτερα προβληματική είναι η στάση ορισμένων ιδιοκτητών χώρων διασκέδασης. Όταν κάποιος ανήλικος χάσει τις αισθήσεις του εντός του καταστήματος, απομακρύνεται στον δρόμο, με τους υπευθύνους να ειδοποιούν το ΕΚΑΒ παριστάνοντας τους περαστικούς.

Οι διασώστες εντοπίζουν τα παιδιά λιπόθυμα στο πεζοδρόμιο, και κατ’ επέκταση εκτεθειμένα σε σοβαρό κίνδυνο, μόνο και μόνο για να γλιτώσει η επιχείρηση τις κυρώσεις.

Η άμεση και οριστική αναστολή λειτουργίας τέτοιων καταστημάτων κρίνεται επιβεβλημένη.

Τα στοιχεία των νοσηλειών για το 2025 και το πρώτο εξάμηνο του 2026

Τα δεδομένα που έχει δημοσιοποιήσει η ΠΟΕΔΗΝ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων), μέσω του προέδρου της Μιχάλη Γιαννάκου, αφορούν παιδιά έως 16 ετών που διακομίστηκαν σε παιδιατρικά νοσοκομεία και τμήματα:

Έτος 2025: Περίπου 1.000 ανήλικοι προσήλθαν με προβλήματα από κατανάλωση αλκοόλ. Καταγράφηκαν ελάχιστοι θάνατοι, νοσηλείες σε ΜΕΘ και συμβατικές κλινικές, ενώ η πλειονότητα αντιμετωπίστηκε στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Πολλά παιδιά ανέφεραν ότι κατανάλωσαν μικρή ποσότητα, γεγονός που υποδηλώνει τη χρήση νοθευμένων ποτών. Από αυτά, τα 400 περιστατικά καταγράφηκαν στα Νοσοκομεία Παίδων «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού».

Πρώτο εξάμηνο 2026: Αντί για μείωση, σημειώθηκε περαιτέρω αύξηση. Συνολικά 650 ανήλικοι επισκέφθηκαν τα επείγοντα λόγω οξείας μέθης, με τους 250 από αυτούς να καταγράφονται στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής.

Η κατάσταση στην περιφέρεια και οι κίνδυνοι της οικιακής φροντίδας

Κατά τους θερινούς μήνες, τα περιστατικά αυξάνονται αισθητά στα περιφερειακά νοσοκομεία, με την Κρήτη να καταγράφει υψηλά ποσοστά λόγω των τοπικών εκδηλώσεων και πανηγυριών, όπου οι έλεγχοι είναι ελάχιστοι.

Παράλληλα, πολλοί γονείς αποφεύγουν να μεταφέρουν τα παιδιά στο νοσοκομείο, φοβούμενοι την εμπλοκή της αστυνομίας και τις ποινικές συνέπειες.

Αντίθετα, ζητούν τηλεφωνικές οδηγίες, καταφεύγουν σε ιδιώτες ιατρούς ή προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση στο σπίτι. Η τακτική αυτή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των παιδιών που πάσχουν από οξεία δηλητηρίαση.

Η έλλειψη ελέγχων και ο ρόλος της εκπαίδευσης

Η παράνομη διάθεση αλκοόλ σε ανήλικους παρατηρείται τόσο σε καταστήματα εστίασης όσο και σε περίπτερα ή σούπερ μάρκετ, από όπου ανήλικοι προμηθεύονται ποτά για κατανάλωση σε πλατείες.

Έχουν σημειωθεί ακόμη και περιστατικά φοίτησης μαθητών υπό την επήρεια αλκοόλ, έχοντας μπουκάλια στις σχολικές τους τσάντες.

Η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί αυστηρότερους ελέγχους, ουσιαστικό διάλογο εντός της οικογένειας και συστηματική ενημέρωση από την εκπαιδευτική κοινότητα σχετικά με τους κινδύνους της κατανάλωσης αλκοόλ.