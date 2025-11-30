Σοκάρουν τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τα δημοσιευμένα δεδομένα, τον Σεπτέμβριο σημειώθηκαν 15 σοβαρά τροχαία στο νησί, τα οποία κόστισαν τη ζωή σε 6 ανθρώπους.

Αναλυτικά η εικόνα:

Στο Ηράκλειο είχαμε 8 τροχαία, με 3 νεκρούς.

Στο Λασίθι είχαμε 3 τροχαία, χωρίς νεκρούς.

Στο Ρέθυμνο είχαμε 2 τροχαία, με 1 νεκρό.

Στα Χανιά είχαμε 2 τροχαία, με 2 νεκρούς.

Τουλάχιστον σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, η εικόνα εμφανίζεται ελάχιστα καλύτερη. Πέρσι, στο ίδιο χρονικό διάστημα, είχαν καταγραφεί 20 σοβαρά τροχαία με συνολικά 7 νεκρούς. Παρά τη μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων σε απόλυτους αριθμούς, οι φετινές απώλειες παραμένουν υψηλές και υπενθυμίζουν ότι η οδική ασφάλεια εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την Κρήτη.

Αναλυτικά τα περσινά στοιχεία:

Στο Ηράκλειο είχαμε 7 τροχαία, με 3 νεκρούς.

Στο Λασίθι είχαμε 4 τροχαία, χωρίς νεκρούς.

Στο Ρέθυμνο είχαμε 5 τροχαία, με 2 νεκρούς.

Στα Χανιά είχαμε 4 τροχαία, με 2 νεκρούς.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν την ανάγκη για ενίσχυση των μέτρων πρόληψης, αυστηρότερη τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και συνεχή ενημέρωση των οδηγών. Η μείωση των τροχαίων και των θυμάτων τους αποτελεί κοινή ευθύνη πολιτείας και πολιτών, με στόχο ένα ασφαλέστερο οδικό περιβάλλον για όλους.

