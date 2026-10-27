Χωρίς τη διεξαγωγή της καθιερωμένης μαθητικής παρέλασης θα τιμηθεί φέτος η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. Η δημοτική αρχή προχώρησε στην ακύρωση της εκδήλωσης εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την Αττική τις επόμενες ώρες.

Προτεραιότητα στην ασφάλεια

Όπως επισημαίνει η διοίκηση του δήμου, η απόφαση για τη ματαίωση της παρέλασης πάρθηκε με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία και την ασφάλεια των μαθητών, των συμμετεχόντων και των πολιτών.

Παρά την ακύρωση της παρέλασης, το υπόλοιπο εορταστικό πρόγραμμα δεν αναστέλλεται πλήρως. Η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα τελεστεί κανονικά, με την παρουσία μόνο των σημαιοφόρων από κάθε σχολική μονάδα, οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν την προκαθορισμένη ώρα.

Σε κατάσταση συναγερμού ο κρατικός μηχανισμός

Η απόφαση του δήμου ακολουθεί το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με το οποίο την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Εξαιτίας της σοβαρότητας των προβλέψεων, η Πολιτική Προστασία έχει θέσει τον μηχανισμό σε ύψιστη ετοιμότητα, ενεργοποιώντας για την περιφέρεια Αττικής την κατάσταση κινητοποίησης «Red Code».