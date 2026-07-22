Δύο ανήλικοι Ολλανδοί τουρίστες, ηλικίας 16 και 17 ετών, συνελήφθησαν από την ΕΛ.ΑΣ. για κλοπές οχημάτων και επικίνδυνη οδήγηση, στα Μάταλα του Δήμου Φαιστού στην Κρήτη.

Οι δύο νεαροί, που βρίσκονταν στο νησί για διακοπές μαζί με τον 50χρονο πατέρα του ενός, φέρονται να αφαίρεσαν δύο μηχανές και ένα αυτοκίνητο.

Οι κλοπές και η επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με το creta24.gr, οι δύο νεαροί, είχαν ταξιδέψει στο νησί συνοδευόμενοι από τον 50χρονο πατέρα του ενός.

Ωστόσο, η παρουσία τους στην περιοχή του Δήμου Φαιστού πήρε γρήγορα παράνομη τροπή.

Οι ανήλικοι φέρονται να έκλεψαν μία μοτοσυκλέτα, ένα μοτοποδήλατο και ένα ΙΧ αυτοκίνητο.

Οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν από τις Αρχές το πρωί της Δευτέρας 20 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.

Οι δύο Ολλανδοί τουρίστες αρχικά δεν συμμορφώθηκαν στο σήμα των αστυνομικών για έλεγχο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ο ένας οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο και ο ο δεύτερος κλεμμένη μοτοσυκλέτα.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τα οχήματα και συνέλαβαν τους δύο ανήλικους, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη του 50χρονου Ολλανδού, πατέρα του ενός εκ των ανηλίκων, ο οποίος είχε την ευθύνη της εποπτείας τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Τα κλοπιμαία οχήματα κατασχέθηκαν από τις Αρχές και επεστράφησαν στους νόμιμους κατόχους τους.