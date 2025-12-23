Ένταση επικράτησε στα εγκαίνια της ανακαινισμένης μονάδας του Κέντρου Υγείας Αμυνταίου, στα οποία παρευρέθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Όπως έγινε γνωστό, οι Αρχές δεν επέτρεψαν στους πολίτες που διαδήλωναν να πλησιάσουν και οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου αποχώρησαν, χωρίς να πουν τα κάλαντα.

Όλα ξεκίνησαν με την άφιξη του υπουργού Υγείας στον χώρο, όταν και σημειώθηκε ένταση ανάμεσα σε αγρότες, εκπροσώπους Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και δυνάμεις της αστυνομίας. Ο κόσμος διαδήλωνε υπέρ της δωρεάν και δημόσιας υγείας.

Τα ΜΑΤ εμπόδιζαν τους πολίτες ώστε να μην πλησιάσουν στο Κέντρο Υγείας:

Η αστυνομία εμπόδιζε τους αγρότες με τα τρακτέρ τους να προσεγγίσουν τον χώρο της εκδήλωσης, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα vetonews.gr.

Λίγο αργότερα, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου που προσήλθαν στην εκδήλωση για να πουν τα κάλαντα, αποχώρησαν όταν διαπίστωσαν ότι οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει τους γονείς τους, που διαδήλωναν με τα τρακτέρ τους.

Αρκετοί ενήλικες φώναζαν «ντροπή», καταγγέλλοντας ότι γινόταν φιέστα με τα παιδιά τους. Εν τέλει, οι μαθητές εξήλθαν του χώρου, υπό τα θερμά χειροκροτήματα του κόσμου.

Τα παιδιά αποχώρησαν χωρίς να πουν τα κάλαντα:

