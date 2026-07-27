Με απόλυτη επιτυχία και ευρεία συμμετοχή μαθητών Λυκείου ολοκληρώθηκε το δεύτερο κατασκηνωτικό πρόγραμμα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, το οποίο φιλοξενήθηκε στην περιοχή του Λιτοχώρου Πιερίας.

Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιήθηκε σε δύο διαδοχικές περιόδους, συγκεντρώνοντας συνολικά σχεδόν εκατό νέους από ολόκληρη τη χώρα που επιθυμούσαν να γνωρίσουν από κοντά τις απαιτήσεις και τις εμπειρίες της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης.

Η πρωτοβουλία αυτή του Γενικού Επιτελείου Στρατού έδωσε τη δυνατότητα στους εφήβους να βιώσουν την καθημερινότητα της Σχολής, συμπίπτοντας χρονικά με τη θερινή διαβίωση των ίδιων των Ευέλπιδων.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν ενημερωτικές ομιλίες, εκπαιδεύτηκαν στις βασικές αρχές παροχής πρώτων βοηθειών και πήραν μια πρώτη γεύση από στρατιωτικά αντικείμενα.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλάμβανε αθλητικές δραστηριότητες και δοκιμασίες φυσικής αντοχής, ειδικά διαμορφωμένες για την ηλικία τους, ενισχύοντας το πνεύμα συνεργασίας και την επαφή τους με το στρατιωτικό περιβάλλον.