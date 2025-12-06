Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Φωτογραφίες-βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης, Δανάη Μαραγκού

Συμπληρώνονται σήμερα 17 χρόνια από το βράδυ που ο 15χρονος Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος δολοφονήθηκε από τον αστυνομικό Επαμεινώνδα Κορκονέα στο κέντρο της Αθήνας, στη γειτονιά των Εξαρχείων.

Η εν ψυχρώ εκτέλεση ενός εφήβου όχι μόνο σόκαρε την ελληνική κοινωνία, αλλά πυροδότησε μια πανελλαδική εξέγερση κι ένα τεράστιο και συνεχές κύμα διαδηλώσεων και συγκρούσεων που έμεινε στην ιστορία ως «τα Δεκεμβριανά του 2008».

Ήταν μία γνήσια εξέγερση τόσο απέναντι στη δολοφονική αυθαιρεσία της κρατικής καταστολής όσο και απέναντι στο μέλλον που επιφυλάσσονταν για μία ολόκληρη γενιά, που της έμελλε να είναι η πρώτη που ζει πλέον την ενήλικη ζωή της χειρότερα από την προηγούμενη.

Μια γενιά που ενηλικιώθηκε βίαια τόσο μέσα από την ίδια τη δολοφονία ενός 16χρονου παιδιού από έναν κρατικό υπάλληλο, όσο και μέσα από την τεράστια οικονομική κρίση που ακολούθησε μερικά χρόνια μετά κι έπληξε τη χώρα το 2011.

Λουλούδια στο μνημείο του Αλέξη στον πεζόδρομο της Μεσολογγίου

Οι εκδηλώσεις μνήμης για την 17η επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη ξεκίνησαν από εκεί ακριβώς που η σφαίρα του ειδικού φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα, έκοψε άδικα και αναίτια τη ζωή ενός 15χρονου εφήβου, στον πεζόδρομο της οδού Μεσολογγίου στα Εξάρχεια. Πλήθος μαθητών, κατοίκων των Εξαρχείων και άλλος κόσμος πέρασε από το μνημείο αφήνοντας λίγα λουλούδια στη μνήμη του.

Ξεκίνησε η μαθητική και φοιτητική συγκέντρωση στα Προπύλαια

Στις 12 ξεκίνησε η συγκέντρωση από φοιτητές και μαθητές, με αφετηρία τα Προπύλαια και με σύνθημα «Δεν ξεχνάμε τον Αλέξη».

Κλειστοί οι σταθμοί του Μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα»

Με εντολή της ΕΛΑΣ, ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» έκλεισε στις 9 το πρωί, ενώ ο σταθμός «Σύνταγμα» έκλεισε στις 11 το πρωί και θα παραμείνει κλειστός μέχρι τις 3 το μεσημέρι, για να ανοίξει ξανά στις 5 το απόγευμα.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς να κάνουν στάση.

Ξεκίνησε η πορεία προς το Σύνταγμα

Πριν από λίγα λεπτά ξεκίνησε η μαθητική και φοιτητική πορεία προς το Σύνταγμα συνοδευόμενη δεξιά και αριστερά των μπλοκ από ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ.