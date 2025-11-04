Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα Τρίτη (4/11) σε σχολείο του Ηρακλείου, με πρωταγωνιστή έναν ανήλικο μαθητή.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ένας μαθητής γυμνασίου προχώρησε σε πράξη σεξουαλικού χαρακτήρα προς ανήλικη συμμαθήτρια του, με απειλές βιασμού και θανάτου!

Στο σχολείο επικράτησε ένταση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενικό πρόσωπο της μαθήτριας προσπάθησε να επιτεθεί στον ανήλικο που προέβη σε αυτή την αποτρόπαια πράξη. Oι ψυχραιμότεροι ηρέμησαν τα πνεύματα και τα πράγματα δεν ξέφυγαν!

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το περιστατικό ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, με γονείς μαθητών να έχουν εκφράσει πολλές φορές τα παράπονα τους προς διευθύντρια του σχολείου για τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου μαθητή.

Ο μαθητής φέρεται να έχει επιτεθεί και άλλες φορές λεκτικά και σωματικά σε συμμαθητές του, με το ρεπορτάζ να κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενη προβληματική συμπεριφορά που έχει προκαλέσει ανασφάλεια και προβλήματα σε παιδιά και καθηγητές.

Αναμένεται με ενδιαφέρον και η αντίδραση της εκπαιδευτικής κοινότητας Ηρακλείου καθώς και των γονέων των μαθητών έπειτα και από το σημερινό ακραίο περιστατικό που καταγγέλθηκε.

Πηγή: creta24.gr

Π.Π.