Σοκ προκάλεσε στην Εύβοια η είδηση ότι έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας, χθες 5/1, ένας νεαρός που είχε αφήσει πίσω το ηλεκτρικό πατίνι του και το κινητό του.

Το σοκ μετατράπηκε σε τραγωδία, καθώς όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ένα 15χρονο μαθητή Γυμνασίου που κατοικούσε σε περιοχή του Δήμου Χαλκιδέων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα eviaonline.gr, μέχρι την ταυτοποίησή του από την Αστυνομία, δεν φαίνεται να τον είχε αναζητήσει κάποιος από την οικογένειά του.

Η Αστυνομία κατάφερε να ξεκλειδώσει τον γρίφο μέσω του κινητού του.

Ο ανήλικος νεαρός Λ.Φ. που έδωσε τέλος στην ζωή του ήταν κλειστός ως χαρακτήρας και είχε έφεση στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και το διαδίκτυο που περνούσε αρκετές ώρες.

Το γεγονός αυτό πιθανόν να έπαιξε ρόλο στον ψυχισμό, που τον οδήγησε στο απονενοημένο διάβημα.

Πηγή: eviaonline.gr