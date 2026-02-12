Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στον Αλμυρό, όταν ένας ανήλικος μαθητής Λυκείου βρέθηκε, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, στο έδαφος, δεχόμενος επίθεση από αδέσποτο σκύλο σε κεντρικό σημείο του Αλμυρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μαθητής περπατούσε ανυποψίαστος στον δρόμο, χωρίς να προηγηθεί καμία πρόκληση, όταν το ζώο φέρεται να όρμησε ξαφνικά εναντίον του. Η επίθεση ήταν αιφνιδιαστική και σφοδρή. Το παιδί έπεσε στο οδόστρωμα, προσπαθώντας ενστικτωδώς να προστατεύσει το πρόσωπό του, ενώ οι κραυγές του για βοήθεια αναστάτωσαν τη γειτονιά.

Κάτοικοι και περαστικοί έσπευσαν έντρομοι στο σημείο και κατάφεραν να απομακρύνουν το σκυλί. Οι εικόνες που αντίκρισαν ήταν σκληρές. Ο ανήλικος αιμορραγούσε από το πρόσωπο, έχοντας δεχθεί δαγκωματιές στα χείλη και στην περιοχή του ενός ματιού.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις πρώτες ιατρικές πράξεις. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Βόλου. Εκεί σήμανε συναγερμός.

Πηγές αναφέρουν ότι το ιατρικό προσωπικό διαπίστωσε εκτεταμένες κακώσεις στο πρόσωπο και ο μαθητής οδηγήθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο για συρραφή και αποκατάσταση των τραυμάτων. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και παραμένει νοσηλευόμενος για παρακολούθηση.

