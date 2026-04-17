Σε καβγά μεταξύ νεαρών φαίνεται πως επιχείρησε να μεσολαβήσει η 17χρονη από την Κοζάνη, που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα και έκτοτε νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, με την κατάσταση της υγείας της να παρουσιάζει βελτίωση.

Αυτό φαίνεται να προκύπτει από την αυτεπάγγελτη έρευνα που διενεργούν για το περιστατικό οι αστυνομικές Αρχές.

Όπως έγινε γνωστό από τις μέχρι στιγμής έρευνες, μετά από βραδινή έξοδο, η ανήλικη φέρεται να αντιλήφθηκε μία φίλη της να διαπληκτίζεται σε έντονο ύφος με τον σύντροφό της. Προσπαθώντας να επέμβει για να εκτονώσει την κατάσταση, ο νεαρός φαίνεται να απώθησε τη φίλη της, η οποία κατά την πτώση της στο έδαφος παρέσυρε και την 17χρονη, με αποτέλεσμα να υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η ανήλικη αρχικά επέστρεψε στο σπίτι της, ωστόσο λίγο αργότερα εμφάνισε έντονη αδιαθεσία και πόνους, οπότε αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο «Μαμάτσειο» Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της διακομίστηκε στο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πορεία της υγείας της βαίνει συνεχώς βελτιούμενη και όταν το επιτρέψει η κατάσταση θα καταθέσει στους αστυνομικούς.