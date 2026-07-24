Συμπληρώθηκαν οκτώ χρόνια από την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι, και οι μνήμες της 23ης Ιουλίου 2018 παραμένουν ανεξίτηλες. Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τους 104 συνανθρώπους μας που χάθηκαν στις φλόγες εκείνο το μοιραίο απόγευμα.

Επιζήσαντες, κάτοικοι, συγγενείς των θυμάτων, καθώς και εκπρόσωποι της Πολιτείας και της πολιτικής ηγεσίας, έδωσαν το «παρών» για να αποτίσουν φόρο τιμής στις ψυχές που έσβησαν τόσο άδικα.

Οδοιπορικό μνήμης στα χνάρια της φωτιάς

Οι εκδηλώσεις της επετείου έλαβαν χώρα σε διάφορα σημεία-σύμβολα της περιοχής. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου τελέστηκε Θεία Λειτουργία και επιμνημόσυνη δέηση. Το απόγευμα, στο Μνημείο Θυμάτων στον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Νέο Βουτζά, πραγματοποιήθηκε τρισάγιο από τον Μητροπολίτη Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώνος, κ. Κύριλλο. Ακολούθησαν σύντομες τοποθετήσεις από τον ίδιο, την πρόεδρο του εξωραϊστικού συλλόγου Ν. Βουτζά «Πρόοδος», Έμυ Κροκίδη, καθώς και από τον Γιώργο Καΐρη, ο οποίος έχασε τη σύζυγό του στην πυρκαγιά.

Στη συνέχεια, το πλήθος ακολούθησε σε μια σιωπηρή πεζοπορία τον «δρόμο της φωτιάς». Ξεκινώντας από την οδό Ποσειδώνος, οι παρευρισκόμενοι κατευθύνθηκαν προς τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι (Ν.Α.Ο.ΜΑ.), όπου έλαβε χώρα ένα ακόμη τρισάγιο. Σε ατμόσφαιρα βαθιάς οδύνης, το συγκεντρωμένο πλήθος βροντοφώναξε «Αθάνατοι». Η πορεία τους έφτασε μέχρι την Αργυρά Ακτή, τον τόπο μαρτυρίου όπου εκατοντάδες πολίτες εγκλωβίστηκαν παλεύοντας για τη ζωή τους.

Το τραύμα παραμένει ανοιχτό

Για τις οικογένειες των θυμάτων, αυτές οι ημέρες αναβιώνουν την απόλυτη φρίκη. Υπενθυμίζουν πως οι υψηλές χρηματικές αποζημιώσεις δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αναπληρώσουν τις ζωές που χάθηκαν, ούτε να κλείσουν τις πληγές.

Οι μνήμες στρέφονται ξανά στην οικτρή πραγματικότητα εκείνης της ημέρας: τις απροσπέλαστες μάντρες, τα κλειστά μονοπάτια προς την παραλία και τον εφιάλτη στο λιμανάκι της Αργυράς Ακτής, όπου ο καπνός και οι ακραίες θερμοκρασίες δημιούργησαν μια παγίδα θανάτου, παρά την εγγύτητα στο νερό.

Το μήνυμά τους είναι σαφές: Απαιτούν δικαιοσύνη και ζητούν από το κράτος να αφομοιώσει τα τραγικά διδάγματα, ώστε να μην επαναληφθεί ποτέ ανάλογη καταστροφή.

Για την οδυνηρή επέτειο, ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας, ανέφερε νωρίτερα: «Οκτώ χρόνια από την ημέρα που το αδιανόητο έγινε σκληρή πραγματικότητα για τον τόπο μας, δεν ξεχνάμε».

Και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Στέρησε με τον πιο άδικο τρόπο συνανθρώπους μας από τις οικογένειές τους, άλλαξε για πάντα τη ζωή όσων γλίτωσαν από τη φονική πυρκαγιά και άφησε σε όλους μας ένα μεγάλο κενό στην καρδιά κι ένα αναπάντητο ακόμη “γιατί” στο μυαλό. Τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων με σεβασμό, συγκίνηση και αίσθημα ευθύνης. Δεν θα τους λησμονήσουμε ποτέ».

Προσφυγή στον Άρειο Πάγο – Ζητούν απαντήσεις για 177 θύματα

Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, ο οποίος κάνει πλέον λόγο για 177 συνολικά θύματα. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρόεδρος του Συλλόγου, Κάλλι Αναγνώστου, διευκρίνισε πως ο αριθμός αυτός προκύπτει προσθέτοντας στους 104 νεκρούς τους 57 εγκαυματίες, αλλά και 16 επιπλέον σορούς που «αναμένεται να ταυτοποιηθούν» μέσα από τις διαδικασίες διάνοιξης ενός ομαδικού τάφου στο κοιμητήριο της Νέας Μάκρης.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, ο Σύλλογος προσέφυγε στον Άρειο Πάγο καταθέτοντας πλήρη φάκελο με έγγραφα και αποδείξεις. Ζητούν τη σαρωτική έρευνα της Δικαιοσύνης αναφορικά με τη διαχείριση, την καταγραφή, την ταυτοποίηση και την ταφή των θυμάτων.

Όπως τόνισε η κα Αναγνώστου αιτιολογώντας την προσφυγή: «Να διερευνηθούν πλήρως πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που, κατά την άποψή μας, επιβάλλουν περαιτέρω έλεγχο. Οι οικογένειες όλων των θυμάτων έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ότι οι οικείοι τους, όπως και όποια ανθρώπινα λείψανα, αντιμετωπίστηκαν με τον σεβασμό που επιβάλλει ο νόμος και ότι κάθε κρίσιμο στοιχείο αξιολογήθηκε. Η πλήρης διαλεύκανση αποτελεί για εμάς τον ελάχιστο φόρος τιμής που μπορούμε να προσφέρουμε στους νεκρούς. Για την Πολιτεία είναι η ελάχιστη υποχρέωση απέναντι στα θύματα, στις οικογένειές τους και στην ίδια την απονομή της δικαιοσύνης».

Ο κύκλος των επετειακών εκδηλώσεων ολοκληρώθηκε με μια συγκινητική συναυλία. Το «παρών» στο Μάτι έδωσαν, μεταξύ άλλων: Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ και βουλευτής, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οι βουλευτές Βασίλης Οικονόμου (ΝΔ) και Μανώλης Χριστοδουλάκης (ΠΑΣΟΚ) και ο συνήγορος υπεράσπισης των οικογενειών των θυμάτων, Αντώνης Φούσας.