Παρά την ολοκλήρωση της βασικής δίκης και την έκδοση των σχετικών καταδικαστικών αποφάσεων, η υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι παραμένει ανοιχτή για τη Δικαιοσύνη.

Ένας νέος κύκλος διερεύνησης ανοίγει στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών, με κεντρικό αντικείμενο την αναζήτηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών προσώπων, τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη διαδικασία.

Υποθέσεις εκτός της αρχικής δίκης στο επίκεντρο

Η νέα διαδικασία εστιάζει σε υποθέσεις και οικογένειες θυμάτων που δεν είχαν εξεταστεί στο πλαίσιο της προηγούμενης ποινικής δίκης, καθώς και στην πιθανή εμπλοκή επιπλέον προσώπων. Βασικός στόχος των δικαστικών αρχών είναι να διερευνηθούν διεξοδικά όλες οι πτυχές των συγκεκριμένων περιπτώσεων και να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν πρόσθετες ποινικές ευθύνες που χρήζουν απόδοσης.

Η πορεία προς την πλήρη διαλεύκανση

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη συνέχιση της δικαστικής έρευνας για μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Ο καταλογισμός ευθυνών προς κάθε κατεύθυνση παραμένει στο επίκεντρο της προσπάθειας, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την ουσιαστική δικαίωση των θυμάτων.