Αρνητική στην αναγνώριση ελαφρυντικού στους τρεις από τους τέσσερις καταδικασθέντες, που οδηγήθηκαν στη φυλακή για την πολύνεκρη τραγωδία στο Μάτι, ήταν η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων.

Η δίκη διεξήχθη μετά την αναίρεση της εφετειακής απόφασης από τον Άρειο Πάγο για το σκέλος του ελαφρυντικού, όπου προσέφυγαν οι επικεφαλής της Πυροσβεστικής και ο γγ Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα, στον Άρειο Πάγο προσέφυγαν ο πρώην αρχηγός της Πυροσβεστικής, Σωτήρης Τερζούδης, ο τότε υπαρχηγός, Βασίλης Ματθαιόπουλος και ο τότε γγ Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννης Καπάκης, ζητώντας να τους αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύννομου βίου.

Σημειώνεται ότι σήμερα, από τους τρεις φυλακισθέντες, οι δύο έχουν αποφυλακιστεί με έκτιση ποινής και μόνο ο Σωτήρης Τερζούδης παραμένει έγκλειστος.

Το δικαστήριο αρνήθηκε να χορηγήσει το ελαφρυντικό υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, σύμφωνα με την οποία «οι κατηγορούμενοι επέδειξαν αδιαφορία των πραγματικών περιστατικών» με τραγικό αποτέλεσμα «102 ασύλληπτους θανάτους και 32 άτομα με βαριές βλάβες».

Όπως τόνισε η Εισαγγελέας της έδρας, οι πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματικοί αγνόησαν τις προειδοποιήσεις, ήδη, από την προηγούμενη ημέρα για τα ακραία καιρικά φαινόμενα της επομένης, διαχειρίστηκαν εντελώς λανθασμένα τις διαθέσιμες πυροσβεστικές δυνάμεις και «άφησαν αβοήθητους τους πολίτες μπροστά στην πύρινη λαίλαπα». «Προτίμησαν να στείλουν πυροσβεστικά μέσα σε περιοχές άλλες, όπως στα Ίσθμια και την Κινέτα. Δεν προχώρησαν σε καμία συντονισμένη ενέργεια για διάσωση, δεν έδωσαν οδηγίες, ούτε κατευθύνσεις παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις από τον κόσμο ούτε συντόνισαν τις αρμόδιες δυνάμεις», επεσήμανε.

Η εισαγγελική λειτουργός σημείωσε πως «τυχόν αναγνώριση ελαφρυντικού θα οδηγήσει σε μειωμένη ποινή και “δυσανάλογη” της βλάβης που προκλήθηκε και της απαξίας των τελεσθέντων εγκλημάτων».

Υπενθυμίζεται ότι για την εκατόμβη νεκρών από τη φονική πυρκαγιά καταδικάστηκαν συνολικά δέκα κατηγορούμενοι και απαλλάχθηκαν 11. Το δικαστήριο, για τέσσερις εκ των καταδικασθέντων, Σωτήρη Τερζούδη, Βασίλη Ματθαιόπουλο, Ιωάννη Φωστιέρη και Ιωάννη Καπάκη, αποφάσισε την έκτιση της ποινής τους.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ