Επιμέλεια κειμένου: Μαριάννα Κορνάρου

Με την πρώτη σταγόνα της βροχής … έβρεξε τραγωδίες στην Αττική, με πλήθος τροχαίων δυστυχημάτων, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν σοβαρά τέσσερις άλλοι.

Τραγωδία στα διόδια Αφιδνών

Το πλέον πολύνεκρο δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα στις Αφίδνες, με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους σε σύγκρουση 4 οχημάτων.

Στην καραμπόλα που συνέβη στο ύψος των διοδίων Αφιδνών, στον παράδρομο της Εθνικής Οδού ανασύρθηκαν επίσης σοβαρά τραυματισμένοι τρεις επιβάτες από τα συντρίμμια.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον παράδρομο της Νέας Εθνικής, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και σε αυτό ενεπλάκησαν τουλάχιστον τέσσερα οχήματα, με τραγικό απολογισμό τους δύο νεκρούς. Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι όχημα με πέντε επιβάτες έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε μετωπικά με τζιπ, στο οποίο επέβαινε μόνο ο οδηγός. Ακολούθησαν δύο ακόμη οχήματα που συγκρούστηκαν ελαφρά με τα προπορευόμενα.

Στην περιοχή έσπευσαν Πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα που απεγκλώβισαν από τα συντρίμμια των δύο οχημάτων που συγκρούστηκαν μετωπικά έξι άτομα. Τα ασθενοφόρα παρέλαβαν τρεις τραυματίες που διακομίστηκαν στο ΚΑΤ για νοσηλεία.

Θανατηφόρο και στη Νέα Πέραμο

Νωρίτερα, τη νύχτα στη Νέα Πέραμο ένας μοτοσικλετιστής σκοτώθηκε σε τροχαίο, όταν συγκρούστηκε με φορτηγό.

Το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στις 02:30, στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με φορτηγό.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που προκλήθηκε φωτιά στην καρότσα του φορτηγού. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Δυστυχώς, οι πυροσβέστες ανέσυραν τη σορό του άτυχου αναβάτη, η οποία μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο για νεκροψία–νεκροτομή και ταυτοποίηση στοιχείων, καθώς είναι σχεδόν απανθρακωμένη και δύσκολα αναγνωρίσιμη.

Νταλίκα ξέφυγε από την πορεία της στη Λένορμαν

Κυκλοφοριακό κομφούζιο προκάλεσε το επόμενο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, όταν μια νταλίκα ξέφυγε από την πορεία της και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες, στο ύψος της Λένορμαν.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, οι μπάρες ξηλώθηκαν και κομμάτια τους πέρασαν στο αντίθετο ρεύμα, προκαλώντας ζημιές και προσωρινό κλείσιμο της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας προς Λαμία.

Η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία και στις δύο λωρίδες προς Πειραιά, με αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται μόνο από τη δεξιά λωρίδα. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Από το ατύχημα δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός.

Καραμπόλα στο ύψος των ΚΤΕΛ στον Κηφισό

Τα προβλήματα με τα τροχαία το πρωινό της Παρασκευής συνεχίστηκαν με νέο ατύχημα στον Κηφισό, λίγο μετά τις 07:30 , καθώς τρία οχήματα στο ρεύμα ανόδου συγκρούστηκαν μεταξύ τους, περίπου στο ύψος των ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένα άτομο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην αριστερή λωρίδα, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος στην περιοχή, καθώς τα οχήματα βρίσκονται στη μέση του οδοστρώματος.