Σήμερα, 23 Αυγούστου 2025, η νύχτα θα μας χαρίσει ένα σπάνιο και μοναδικό φαινόμενο: το λεγόμενο «Μαύρο Φεγγάρι».

Αν και ο όρος αυτός δεν έχει αναγνωριστεί επίσημα από την αστρονομική κοινότητα, είναι ευρέως γνωστός και χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία σπάνια περίπτωση νέας σελήνης.

Συγκεκριμένα, αυτή η νέα σελήνη αποτελεί την τρίτη μέσα στην ίδια εποχή, κάτι που συμβαίνει εξαιρετικά σπάνια.

Αυτό το φαινόμενο συνδέεται με τον σεληνιακό κύκλο, που δεν συμπίπτει απόλυτα με το ημερολογιακό σύστημα.

Τι ονομάζουμε «Μαύρο Φεγγάρι»

Συνήθως, κάθε εποχή έχει τρεις νέες σελήνες, αλλά κάποιες φορές η σύγκλιση σεληνιακού και του ημερολογιακού κύκλου, προκαλεί την εμφάνιση μίας επιπλέον νέας σελήνης.

Η τρίτη νέα σελήνη μέσα σε μία εποχή, αναγνωρίζεται ως «Μαύρο Φεγγάρι».

Στην περίπτωση του τρέχοντος έτους, η νέα σελήνη της 23ης Αυγούστου, είναι η τρίτη του καλοκαιριού, και έπεται μία σειρά από άλλες νέες σελήνες, ενώ η επόμενη νέα σελήνη αναμένεται στις 21 Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια του Μαύρου Φεγγαριού, η Σελήνη βρίσκεται ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, με το φωτεινό της ημισφαίριο στραμμένο μακριά από εμάς, κάνοντάς την αόρατη στον ουρανό.

Παρόλο που δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι, το φαινόμενο σηματοδοτεί την έναρξη ενός από τα πιο μαγευτικά οπτικά φαινόμενα του ουρανού, καθώς το πρώτο αχνό «χαμόγελο» της Σελήνης θα κάνει την εμφάνισή του στις 24 και 25 Αυγούστου, περίπου 30–40 λεπτά μετά τη δύση του ήλιου.