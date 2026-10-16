Εντός της ημέρας αναμένονται τα αποτελέσματα των υγειονομικών ελέγχων από τα δείγματα τροφίμων που εστάλησαν στα εργαστήρια του ΕΦΕΤ, μετά το περιστατικό μαζικής τροφικής δηλητηρίασης που σημειώθηκε σε κατάστημα στο κέντρο της Πάτρας.

Συνολικά δεκατρία άτομα μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών εμφανίζοντας συμπτώματα δηλητηρίασης, μετά από γεύμα brunch στο εν λόγω κατάστημα. Ορισμένοι από τους πολίτες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ άλλοι μετέβησαν με δικά τους μέσα. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν τελικά εξιτήριο αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η επέμβαση της αστυνομίας και οι συλλήψεις

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία κινήθηκε αυτεπάγγελτα. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος, ο οποίος αφέθηκε λίγο αργότερα ελεύθερος με εντολή του εισαγγελέα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ η επιχείρηση μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε κάποια επίσημη ανακοίνωση.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τις δηλητηριάσεις

Σε περιπτώσεις προκαλούμενης τροφικής δηλητηρίασης σε πελάτες εστίασης ενεργοποιούνται άμεσα ποινικές, διοικητικές και αστικές κυρώσεις σε βάρος του ιδιοκτήτη και της επιχείρησης. Όταν πρόκειται για σοβαρά περιστατικά μαζικής δηλητηρίασης ή όταν διαπιστώνονται εκτεταμένες υγειονομικές παραβάσεις, οι αρχές δύνανται να διατάξουν ακόμη και την προσωρινή ή οριστική σφράγιση του καταστήματος για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Πηγή: tempo24