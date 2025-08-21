Ένα σοβαρό περιστατικό μαζικής τροφικής δηλητηρίασης εξετάζουν υγειονομικές και σωφρονιστικές Αρχές στην Δικαστική Φυλακή του Ναυπλίου.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις Αργολικές ειδήσεις, τριάντα έγκλειστοι, το απόγευμα της Τετάρτης 20 Αυγούστου, εμφάνισαν συμπτώματα, που υποδηλώνουν τροφική δηλητηρίαση.

Επτά από τους κρατούμενους χρειάστηκε να εισαχθούν και να νοσηλευτούν στο Νοσοκομείο Ναυπλίου.

Οι υπόλοιποι παρέμειναν κλινήρεις στο κατάστημα κράτησης και βρίσκονται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.