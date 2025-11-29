Δυναμικό παρών έδωσαν για μια ακόμα φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικοί, διαδηλώνοντας μαζικά στη σημερινή πανελλαδική κινητοποίηση της Αθήνας, με φόντο το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Όπως αναφέρει το Defenceline.gr, η συγκέντρωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, στα Προπύλαια, ενώ πραγματοποιήθηκε και πορεία προς το Σύνταγμα, από τους 13 φορείς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι κάλεσαν όλα τα μέλη τους, εν ενεργεία και απόστρατους, «από κάθε γωνιά της Ελλάδας», να δώσουν μαζικό «παρών» στην Αθήνα.

Το μαζικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε, ενώ το επίμαχο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Οι φορείς καταγγέλλουν ότι το νέο πολυνομοσχέδιο της υβέρνησης «διαλύει τις Ένοπλες Δυνάμεις» και «υποβαθμίζει θεσμικά και υπηρεσιακά το προσωπικό», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία του νέου «Σώματος Υπαξιωματικών», το οποίο χαρακτηρίζουν «απαράδεκτο».

Όπως τονίζουν, «είμαστε η ραχοκοκαλιά του Στρατεύματος», και απαιτούν «Δικαιοσύνη, Αξιοκρατία και Σεβασμό» αντί για «απαξίωση». Παράλληλα υπογραμμίζουν πως η κινητοποίηση θα έχει «δυναμικό παλμό» και «εκπλήξεις» που –όπως αναφέρουν– θα δείξουν ότι «η Ιστορία μας είναι αδιαπραγμάτευτη».

Οι διοργανωτές καταλήγουν ότι η φωνή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων «είναι ισχυρή», ο αγώνας τους «δίκαιος» και ότι «κανείς δεν θα τους αγνοήσει».