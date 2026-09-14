Την αναβάθμιση της κατηγορίας των δύο γιατρών της οδού Καρνεάδου αποφάσισε τελικά ο εισαγγελέας, μετά και τα τελευταία ψηφιακά στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεσή του από τις διωκτικές αρχές.

Έτσι, με την αναβάθμιση αυτή σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία προβλέπεται ακόμη και ποινή ισόβιας κάθειρξης, ο εισαγγελέας και ο ανακριτής έχουν πλέον τη δυνατότητα να προφυλακίσουν τους δύο κατηγορούμενους για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι απολογίες τους θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Θα παρουσιαστούν ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή.

Με την προηγούμενη κατηγορία, αυτή της θανατηφόρου έκθεσης, προβλεπόταν το ανώτερο δεκαετής κάθειρξη και δεν επιτρεπόταν η προφυλάκιση των γιατρών.

Ποια είναι όμως τα νέα ψηφιακά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο εισαγγελέας και επιτρέπουν την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου;

Η ανακτημένη φωτογραφία από το κινητό της γιατρού

Ένα από τα πιο κομβικά ευρήματα της νέας έκθεσης είναι μια φωτογραφία που αποδίδεται στην κατηγορούμενη. Σύμφωνα με τα ψηφιακά ίχνη, ελήφθη στις 14:45 και δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη χωρίς τις αισθήσεις του στο ιατρικό κρεβάτι. Αν και το συγκεκριμένο αρχείο είχε σβηστεί από το κινητό της γιατρού λίγο πριν προσαχθεί στο Α.Τ. Κυψέλης, οι αστυνομικοί κατάφεραν να το επαναφέρουν.

Επιπλέον, οι Αρχές ανέκτησαν και τον διαγραμμένο ιατρικό φάκελο του τραγουδιστή, ο οποίος περιέχει το ιστορικό των προηγούμενων επισκέψεών του στο ιατρείο. Όλα αυτά τα ψηφιακά πειστήρια έχουν αξιολογηθεί, ενσωματώθηκαν στη νέα αναφορά της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και βρίσκονται στη διάθεση του ανακριτή.

Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας

Βάσει των μέχρι τώρα ευρημάτων, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο με ταξί στις 13:55. Όπως κατέθεσε η γραμματέας, έπειτα από μια ολιγόλεπτη παραμονή στον χώρο αναμονής, πέρασε στο δωμάτιο μαζί με τη γιατρό για να ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση.

Το μηχάνημα άρχισε να λειτουργεί στις 14:14 και δούλεψε για περίπου 42 λεπτά. Ωστόσο, η συνεδρία δεν ολοκληρώθηκε ομαλά, καθώς το μηχάνημα εμφάνισε ένδειξη συναγερμού για τεχνικό ή ιατρικό πρόβλημα.

Αν και τα αρχικά στοιχεία έδειχναν πως η αποσύνδεση από το μηχάνημα έγινε στις 14:56, χρονικό σημείο που συνδέεται άμεσα με την ανακοπή που υπέστη ο καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια της θεραπείας, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συναγερμός στο μηχάνημα ενδέχεται να χτύπησε λίγο μετά τις 15:20.

Το «σκοτεινό» χρονικό κενό μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ

Μετά τη διακοπή της διαδικασίας καταγράφεται ένα μεγάλο χρονικό κενό, το οποίο έχει μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Η επίμαχη φωτογραφία τραβήχτηκε στις 14:45, ωστόσο η κλήση για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ δεν έγινε παρά μόνο στις 16:23. Οι ερευνητές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ αυτού του μεσοδιαστήματος, αναζητώντας ποιες ακριβώς ενέργειες έγιναν αφότου παρουσιάστηκε η επιπλοκή και γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ να ζητηθεί ιατρική συνδρομή. Το εν λόγω διάστημα θεωρείται απολύτως κρίσιμο για να διαπιστωθεί αν ακολουθήθηκαν τα σωστά πρωτόκολλα.

Ποιοι ήταν παρόντες στο δωμάτιο

Καθοριστικής σημασίας είναι και οι μαρτυρίες του προσωπικού του ιατρείου σχετικά με τα άτομα που βρίσκονταν στον χώρο. Οι εργαζόμενοι κατέθεσαν ξεκάθαρα πως στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης μπήκε αποκλειστικά και μόνο η κατηγορούμενη γιατρός.

Οι εξηγήσεις του ποινικολόγου Νίκου Διαλυνά για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου – Τι σημαίνει ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο