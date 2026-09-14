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Την αναβάθμιση της κατηγορίας των δύο γιατρών της οδού Καρνεάδου αποφάσισε τελικά ο εισαγγελέας, μετά και τα τελευταία ψηφιακά στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεσή του από τις διωκτικές αρχές.
Έτσι, με την αναβάθμιση αυτή σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία προβλέπεται ακόμη και ποινή ισόβιας κάθειρξης, ο εισαγγελέας και ο ανακριτής έχουν πλέον τη δυνατότητα να προφυλακίσουν τους δύο κατηγορούμενους για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
Οι απολογίες τους θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Θα παρουσιαστούν ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή.
Με την προηγούμενη κατηγορία, αυτή της θανατηφόρου έκθεσης, προβλεπόταν το ανώτερο δεκαετής κάθειρξη και δεν επιτρεπόταν η προφυλάκιση των γιατρών.
Ποια είναι όμως τα νέα ψηφιακά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο εισαγγελέας και επιτρέπουν την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου;
Η ανακτημένη φωτογραφία από το κινητό της γιατρού
Ένα από τα πιο κομβικά ευρήματα της νέας έκθεσης είναι μια φωτογραφία που αποδίδεται στην κατηγορούμενη. Σύμφωνα με τα ψηφιακά ίχνη, ελήφθη στις 14:45 και δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη χωρίς τις αισθήσεις του στο ιατρικό κρεβάτι. Αν και το συγκεκριμένο αρχείο είχε σβηστεί από το κινητό της γιατρού λίγο πριν προσαχθεί στο Α.Τ. Κυψέλης, οι αστυνομικοί κατάφεραν να το επαναφέρουν.
Επιπλέον, οι Αρχές ανέκτησαν και τον διαγραμμένο ιατρικό φάκελο του τραγουδιστή, ο οποίος περιέχει το ιστορικό των προηγούμενων επισκέψεών του στο ιατρείο. Όλα αυτά τα ψηφιακά πειστήρια έχουν αξιολογηθεί, ενσωματώθηκαν στη νέα αναφορά της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και βρίσκονται στη διάθεση του ανακριτή.
Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας
Βάσει των μέχρι τώρα ευρημάτων, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο με ταξί στις 13:55. Όπως κατέθεσε η γραμματέας, έπειτα από μια ολιγόλεπτη παραμονή στον χώρο αναμονής, πέρασε στο δωμάτιο μαζί με τη γιατρό για να ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση.
Το μηχάνημα άρχισε να λειτουργεί στις 14:14 και δούλεψε για περίπου 42 λεπτά. Ωστόσο, η συνεδρία δεν ολοκληρώθηκε ομαλά, καθώς το μηχάνημα εμφάνισε ένδειξη συναγερμού για τεχνικό ή ιατρικό πρόβλημα.
Αν και τα αρχικά στοιχεία έδειχναν πως η αποσύνδεση από το μηχάνημα έγινε στις 14:56, χρονικό σημείο που συνδέεται άμεσα με την ανακοπή που υπέστη ο καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια της θεραπείας, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συναγερμός στο μηχάνημα ενδέχεται να χτύπησε λίγο μετά τις 15:20.
Το «σκοτεινό» χρονικό κενό μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ
Μετά τη διακοπή της διαδικασίας καταγράφεται ένα μεγάλο χρονικό κενό, το οποίο έχει μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών.
Η επίμαχη φωτογραφία τραβήχτηκε στις 14:45, ωστόσο η κλήση για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ δεν έγινε παρά μόνο στις 16:23. Οι ερευνητές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ αυτού του μεσοδιαστήματος, αναζητώντας ποιες ακριβώς ενέργειες έγιναν αφότου παρουσιάστηκε η επιπλοκή και γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ να ζητηθεί ιατρική συνδρομή. Το εν λόγω διάστημα θεωρείται απολύτως κρίσιμο για να διαπιστωθεί αν ακολουθήθηκαν τα σωστά πρωτόκολλα.
Ποιοι ήταν παρόντες στο δωμάτιο
Καθοριστικής σημασίας είναι και οι μαρτυρίες του προσωπικού του ιατρείου σχετικά με τα άτομα που βρίσκονταν στον χώρο. Οι εργαζόμενοι κατέθεσαν ξεκάθαρα πως στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης μπήκε αποκλειστικά και μόνο η κατηγορούμενη γιατρός.
Οι εξηγήσεις του ποινικολόγου Νίκου Διαλυνά για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου – Τι σημαίνει ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο
Νωρίτερα, στις 14:30 της Δευτέρας (14/9), ο δικηγόρος Νικόλας Διαλυνάς μιλώντας στη «Ζούγκλα» έδωσε τη δική του καθαρά νομική και επιστημονική προσέγγιση, επισημαίνοντας εξαρχής ότι δεν έχει εμπλοκή στην υπόθεση και δεν γνωρίζει το περιεχόμενο της δικογραφίας.
Όσα αναφέρει βασίζονται, όπως ξεκαθαρίζει, αποκλειστικά στα στοιχεία που έχουν μέχρι σήμερα δημοσιοποιηθεί.
«Γνωρίζω τον κίνδυνο και αποδέχομαι το αποτέλεσμα»
Ο Νικόλας Διαλυνάς περιέγραψε με απλό και κατανοητό τρόπο την έννοια του ενδεχόμενου δόλου: «Ανθρωποκτονία με πρόθεση και ενδεχόμενο δόλο, σημαίνει ότι γνωρίζω πως αυτό το οποίο κάνω ενδέχεται να προκαλέσει τον θάνατο του άλλου, και εγώ αυτό το αποδέχομαι».
Το κρίσιμο ζήτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι εάν μπορεί να αποδειχθεί τόσο η γνώση του κινδύνου, όσο και η αποδοχή του ενδεχόμενου θανατηφόρου αποτελέσματος.
Δεν αρκεί, δηλαδή, να αποδειχθεί ότι κάποιος γνώριζε πως υπήρχε ένας θεωρητικός κίνδυνος. Θα πρέπει να εξεταστεί εάν, παρά τη γνώση αυτή, συνέχισε συνειδητά τη συμπεριφορά του, συμβιβαζόμενος με την πιθανότητα να επέλθει ο θάνατος.
Διαφορετική είναι η περίπτωση κατά την οποία κάποιος προβλέπει ότι μπορεί να επέλθει το αποτέλεσμα, αλλά πιστεύει ή ελπίζει ότι τελικά θα το αποφύγει. Εκεί βρίσκεται η λεπτή και συχνά δυσδιάκριτη απόσταση ανάμεσα στον ενδεχόμενο δόλο, και την ενσυνείδητη αμέλεια. Η διάκριση αυτή αποτυπώνεται και στα άρθρα 27 και 28 του Ποινικού Κώδικα.
Τα ερωτήματα για την πλασμαφαίρεση
Ο Νικόλας Διαλυνάς μετέφερε τη νομική συζήτηση στα πραγματικά περιστατικά που θα πρέπει να ελεγχθούν από τις δικαστικές Αρχές.
Με βάση όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, έθεσε ερωτήματα σχετικά με:
- την ειδικότητα και την απαιτούμενη εκπαίδευση των γιατρών,
- την καταλληλότητα και την αδειοδότηση του χώρου,
- τη νομιμότητα εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού,
- τον προεγχειρητικό ή προθεραπευτικό έλεγχο του ασθενούς,
- την ύπαρξη λειτουργικού εξοπλισμού ανάνηψης,
- και τη δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης μιας σοβαρής επιπλοκής.
Ο κ. Διαλυνάς χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση σοβαρή ιατρική πράξη, η οποία μπορεί να συνοδεύεται από επικίνδυνες επιπλοκές και, για τον λόγο αυτό, απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, κατάλληλη παρακολούθηση και δυνατότητα άμεσης ιατρικής παρέμβασης.
Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον κίνδυνο απότομης πτώσης της αρτηριακής πίεσης, διαταραχών των ηλεκτρολυτών και καρδιακών αρρυθμιών. Τόνισε επίσης ότι πριν από τη διαδικασία πρέπει να έχουν αξιολογηθεί κρίσιμα δεδομένα, όπως η κατάσταση του ασθενούς, το βάρος του, η ποσότητα αίματος που μπορεί να απομακρυνθεί και η ανάγκη χορήγησης της προβλεπόμενης αγωγής.
Οι συγκεκριμένες επισημάνσεις αποτελούν τη νομική και επιστημονική εκτίμηση του δικηγόρου, βάσει των δημοσιευμένων πληροφοριών και όχι διαπίστωση επί του αποδεικτικού υλικού της υπόθεσης.
Το ερώτημα που βρίσκεται στην καρδιά της έρευνας
Κατά τον Νικόλα Διαλυνά, το κρίσιμο ερώτημα θα είναι εάν οι κατηγορούμενοι γνώριζαν τους συγκεκριμένους κινδύνους και εάν είχαν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να τους αποτρέψουν.
Όπως επισημαίνει: «Εάν λες ότι το φοβήθηκες, αλλά ήλπισες ότι δεν θα επέλθει, θα πρέπει να αποδείξεις ότι είχες λάβει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για τη σωστή διενέργεια της πλασμαφαίρεσης και την αποτροπή των επιπλοκών».
Εφόσον αποδειχθεί πως υπήρχαν όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, ο κατάλληλος εξοπλισμός και τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, τότε μπορεί να εξεταστεί ο ισχυρισμός ότι οι εμπλεκόμενοι ανέμεναν πως το δυσμενές αποτέλεσμα δεν θα επερχόταν.
Εάν, αντίθετα, διαπιστωθεί ότι έλειπαν κρίσιμες δικλίδες ασφαλείας, τότε το ζήτημα της γνώσης και της αποδοχής του κινδύνου αποκτά, σύμφωνα με τη νομική προσέγγιση του κ. Διαλυνά, διαφορετική βαρύτητα.
«Δεν γνωρίζω τη δικογραφία»
Ο δικηγόρος ξεκαθάρισε ότι δεν έχει γνώση του φακέλου της υπόθεσης και δεν επιχειρεί να υποκαταστήσει τον εισαγγελέα ή τον ανακριτή. «Δεν είμαι αναμεμειγμένος σε αυτή την υπόθεση. Ο ρόλος μου είναι να ενημερώσω την κοινή γνώμη, ώστε να σχηματίσει τα δικά της κριτήρια και να έχει ενημερωμένη άποψη», τόνισε.
Η οριστική κρίση θα εξαρτηθεί από το σύνολο της δικογραφίας: τις ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εξετάσεις, τις πραγματογνωμοσύνες, τα ψηφιακά ευρήματα, τις καταθέσεις, τον ιατρικό φάκελο και τα δεδομένα από τη λειτουργία του μηχανήματος.
Ακούστε την ανάλυση του Νίκου Διαλυνά στη «Ζούγκλα»: