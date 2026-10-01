Την σοβαρή κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη περιέγραψε σήμερα στον ανακριτή η διασώστρια του ΕΚΑΒ που έφθασε πρώτη στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η διασώστρια παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου μία ώρα και επιβεβαίωσε τα όσα είχε καταθέσει προανακριτικά στην αστυνομία.

Η μάρτυρας, που συνοδευόταν από τη δικηγόρο της και από τον Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομενων του ΕΚΑΒ, Γιώργο Μαθιόπουλο.

Αρχικά, η διασώστρια αρνήθηκε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό της Ιωάννας Γάκα ότι ζήτησε να συνοδεύσει τον Μαζωνάκη στο νοσοκομείο, αλλά έλαβε την απάντηση ότι δεν υπάρχει χώρος.

«Οι διασώστες έκαναν τις ενέργειες του πρωτοκόλλου»

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Εργαζομενων, δεν ισχύει ο υπερασπιστικός ισχυρισμός της προφυλακισμένης γιατρού:

«Δεν υπάρχει αυτός ο ισχυρισμός, οι διασώστες έκαναν τις ενέργειες του πρωτοκόλλου. Υπήρχε μια κυρία εκεί, άφησαν ένα τσαντάκι στον ασθενοφόρο, ήταν 3 άτομα, 2 διασώστες και μια εκπαιδευόμενη.

Άνετα θα μπορουσε να μπει η γιατρός», ανέφερε σε δήλωσή του ο Γιώργος Μαθιόπουλος και συμπλήρωσε ότι «όταν άκουσαν στον ασύρματο ότι θα πάνε στο «Ελπίς», τότε δεν ακολούθησε κανένας, άφησαν το τσαντάκι και δεν πηγε κανένας στη καμπίνα του ασθενοφόρου».

Ο συνδικαλιστής του ΕΚΑΒ επανέλαβε ότι το πλήρωμα διάσωσης δεν έλαβε καμία ενημέρωση για τις ιατρικές πράξεις που έγιναν στον τραγουδιστή, ούτε για την ταυτότητά του.

«Αντικρύσαμε έναν άνθρωπο σε μυδρίαση και ασυστολία»

Η μάρτυρας με τα αρχικά Ι.Ξ. στην κατάθεσή της φέρεται να επανέλαβε ότι μόλις οι διασώστες μπήκαν στο ιατρείο του Κολωνακίου, ο Μαζωνάκης ήταν ήδη σε ασυστολία (η καρδιά είχε σταματήσει εντελώς να λειτουργεί) και μυδρίαση (αφύσικη διαστολή της κόρης του ματιού).

«Ο προφυλακισμένος γιατρός του έκανε ΚΑΡΠΑ»

«Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο που βρισκόταν ο θανών, ο γιατρός του έκανε ΚΑΡΠΑ, ενώ αυτός βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι φορώντας ένα εσώρουχο και μία κοντομάνικη μπλούζα. Διαπιστώσαμε ότι ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και παρουσίαζε μυδρίαση άμφω. Ο γιατρός μας ενημέρωσε ότι προσήλθε ο ασθενής για μία θεραπεία χωρίς να μας τη διευκρινίσει και πριν την ξεκινήσει και αφού του τοποθετήσανε φλεβική γραμμή, υπέστη ανακοπή», φέρεται να υποστήριξε η 28χρονη μάρτυρας.

« Άμεσα αναλάβαμε εμείς να συνεχίσουμε την ΚΑΡΠΑ, ενώ του τοποθετήσαμε και απινιδωτή, ο οποίος έδειξε ότι βρίσκεται σε ασυστολία. Ο γιατρός μας ενημέρωσε ότι έκανε ήδη 10 λεπτά ΚΑΡΠΑ πριν την άφιξη μας, ενώ του είχαν χορηγήσει και 1 ml αδρεναλίνης, χωρίς να μας διευκρινίσει αν η χορήγηση έγινε πριν ή κατά την διάρκεια που υπέστη την ανακοπή. Μόλις ολοκληρώσαμε τον δεύτερο κύκλο του πρωτοκόλλου, ο ιατρός του ιατρείου χορήγησε ενώπιόν μας ενέσιμη ουσία, η οποία μας δήλωσε ότι είναι αδρεναλίνη. Ο ασθενής συνέχισε να παρουσιάζει ασυστολία στην καρδιά με αποτέλεσμα να συνεχίσουμε τον τρίτο κύκλο του πρωτοκόλλου», υποστηρίζει η διασώστρια.

«Ο γιατρός δεν εξέφρασε επιθυμία να μας συνοδεύσει στο νοσοκομείο»

«Μετά το τέλος του τρίτου κύκλου ο ασθενής συνέχιζε να παρουσιάζει ασυστολία, με αποτέλεσμα την 16:40 ώρα να φύγουμε από το ιατρείο για το νοσοκομείο», περιγράφει η μάρτυρας καρέ- καρέ τα δραματικά λεπτά της προσπάθειας διάσωσης του δημοφιλούς καλλιτέχνη και επαναλαμβάνει ότι μέχρι εκείνη την ώρα κανείς δεν τους είχε πει ποιος ήταν ο παθών.

«Στο νοσοκομείο διαπιστώσαμε από την ταυτότητά του ότι πρόκειται για τον Γιώργο Μαζωνάκη.Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο του ιατρείου ο γιατρός είπε ότι είχαν μηχάνημα απινιδωτή το οποίο δήλωσαν ότι δεν λειτουργούσε και δεν εξέφρασε επιθυμία να μας συνοδεύσει στο νοσοκομείο.

Συνεχίσαμε να του κάνουμε ΚΑΡΠΑ, ενώ του τοποθετήσαμε και απινιδωτή ο οποίος έδειξε ότι βρίσκεται σε ασυστολία, δηλαδή ο ρυθμός καρδιάς ήταν μη απινιδώσιμος. Στη συνέχεια, τοποθετήσαμε λαρυγγική μάσκα και έκαναν χρήση αυτοδιατεινόμενου ασκού», ανέφερε η μάρτυρας.