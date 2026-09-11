Αντιμέτωποι με κακουργηματική κατηγορία για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία, βρίσκονται οι δύο γιατροί της Stem Cell Clinic της ιδιωτικής κλινικής όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά την ανακοπή που υπέστη.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, από την εξέταση των στοιχείων της υπόθεσης προέκυψαν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η ιατρική πράξη. Συγκεκριμένα, φαίνεται πως η διαδικασία είχε ήδη ξεκινήσει, ενώ η κατάσταση του ασθενούς ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια για τη διενέργεια της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Θα ζητήσει αναβάθμιση κατηγορητηρίου ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη

Αμέσως μετά την παραλαβή αντιγράφου της δικογραφίας, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να απευθυνθεί στην ανακρίτρια, ζητώντας την πραγματοποίηση συγκεκριμένων ανακριτικών ενεργειών, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως όλα τα κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης.

Παράλληλα, ο Χαράλαμπος Λυκούδης προανήγγειλε ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, επικαλούμενος και τα συμπεράσματα του ιατροδικαστικού πορίσματος.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο συνήγορος της οικογένειας στάθηκε ιδιαίτερα στο εύρημα ότι δεν διαπιστώθηκε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια. Όπως ανέφερε, το πόρισμα επιβεβαιώνει ότι η καρδιά του τραγουδιστή δεν παρουσίαζε παθολογικά ευρήματα που να υποδεικνύουν προϋπάρχουσα νόσο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η θέση της οικογένειας είναι ότι ο θάνατος συνδέεται με ιατρική πράξη ή πράξεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι η πλασμαφαίρεση, στην οποία έχουν αναφερθεί οι κατηγορούμενοι, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται να προηγήθηκε ή να ακολούθησε και κάποια άλλη ιατρική πράξη, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί.

«Θα στραφώ στην ανακρίτρια με υπόμνημά μου και θα ζητήσω την αναβάθμιση της κατηγορίας, από θανατηφόρα έκθεση, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λυκούδης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει εντοπιστεί ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο. Ο οδηγός αναμένεται να εξεταστεί από τη Δευτέρα, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ώρα κατά την οποία ο καλλιτέχνης έφτασε στο σημείο.

Ο δικηγόρος της οικογένειας στράφηκε και κατά των δύο γιατρών, υποστηρίζοντας ότι προχώρησαν στην πραγματοποίηση πλασμαφαίρεσης με οικονομικό όφελος και παρά τον κίνδυνο που, κατά την άποψή του, υπήρχε για την ανθρώπινη ζωή.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι θα ζητήσει την κατάσχεση των μηχανημάτων που, όπως υποστηρίζει, είχαν εγκατασταθεί παράνομα στο ιατρείο. Όπως εξήγησε, επιθυμεί να ληφθεί δείγμα DNA, ώστε να διαπιστωθεί αν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε έρθει σε επαφή με κάποιο από τα συγκεκριμένα μηχανήματα.

Σε ό,τι αφορά τις εργαστηριακές εξετάσεις που αναμένονται, ο κ. Λυκούδης εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το κατά πόσο οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις θα οδηγήσουν σε ασφαλές συμπέρασμα. Ωστόσο, υποστήριξε ότι το εύρημα της απουσίας προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας ενισχύει, κατά την εκτίμησή του, τη σύνδεση του θανάτου με την ιατρική πράξη ή τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν.