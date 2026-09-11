Η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη παίρνει νέες διαστάσεις, καθώς πέρα από τις ποινικές ευθύνες, στο στόχαστρο των Αρχών μπαίνουν πλέον και τα οικονομικά πεπραγμένα των εμπλεκόμενων ιατρών. Όπως έγινε γνωστό, παράλληλα με την έρευνα που διεξάγουν η ΕΛ.ΑΣ. και η Εισαγγελία, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μια δεύτερη, αμιγώς φορολογικού ενδιαφέροντος έρευνα.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ειδικά κλιμάκια ελεγκτών μετέβησαν την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του επίμαχου ιατρείου στο Κολωνάκι. Στόχος της επίσκεψης ήταν να ξεκινήσει άμεσα ένας εξονυχιστικός έλεγχος, ο οποίος αφορά τόσο τη λειτουργία της ίδιας της επιχείρησης, όσο και το ευρύτερο φορολογικό προφίλ των υπευθύνων της.

Τι αναζητούν οι Αρχές

Κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου, τα στελέχη της ΑΑΔΕ προχώρησαν στη συλλογή κρίσιμου υλικού προκειμένου να χαρτογραφήσουν την οικονομική δραστηριότητα της κλινικής.

Ειδικότερα, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν πλήθος λογιστικών αρχείων, ενώ πήραν στα χέρια τους και σκληρούς δίσκους για ψηφιακή ανάλυση των δεδομένων.

Το βάρος της έρευνας πέφτει πλέον στο «ξεσκόνισμα» των τραπεζικών λογαριασμών και κινήσεων. Παράλληλα, γίνεται ενδελεχής διασταύρωση στα φορολογικά παραστατικά που έχουν εκδοθεί, σε αντιπαραβολή με τα εισοδήματα που δήλωναν επισήμως οι εμπλεκόμενοι.