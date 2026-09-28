Σε κομβικό σημείο βρίσκεται η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, με τις καταθέσεις των εμπλεκόμενων προσώπων να διαδέχονται η μία την άλλη ενώπιον του ανακριτή.

Οι ισχυρισμοί της Γάκα

Η κατηγορούμενη γιατρός, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται κατηγορηματικά ότι χορήγησε προποφόλη, μέθη ή οποιαδήποτε άλλη ουσία στον τραγουδιστή. Η ίδια εμμένει στην αθωότητά της, απορρίπτοντας πλήρως τις αναφορές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και τη φέρουν να εμπλέκεται στη χορήγηση της συγκεκριμένης ουσίας.

Η στάση του συγκατηγορούμενου Ηλία Θεοδωρόπουλου

Από την πλευρά του, ο 58χρονος συγκατηγορούμενος υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή στη διαδικασία που προηγήθηκε του θανάτου του τραγουδιστή. Όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η μόνη ευθύνη που του αποδίδεται περιορίζεται στην παράνομη λειτουργία των μηχανημάτων, αρνούμενος οποιαδήποτε άλλη συμμετοχή στα γεγονότα.

Τι έχει αποκαλύψει για τη μέθη η νοσηλεύτρια

Αντιθέτως, μία από τις νοσηλεύτριες του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, έχει ήδη καταθέσει πως έγινε μέθη, καθώς της ζητήθηκε το αντίδοτο κι έτσι, στη συνέχεια, τηλεφώνησε στον αναισθησιολόγο.

«Δεν ξέρω τι ώρα ήρθε ο Μαζωνάκης στο γραφείο, εγώ ήρθα μετά από εκείνον», φέρεται να είπε στον ανακριτή, συμπληρώνοντας πως αρχικά είχε δώσει άλλη κατάθεση ως προς την άφιξη του τραγουδιστή έπειτα από παραίνεση της ανειδίκευτης γιατρού.

«Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί».

Όπως φέρεται να αποκάλυψε η μάρτυρας, στο ιδιωτικό ιατρείο γίνονταν σε διαφορετικά δωμάτια δύο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα. «Εγώ ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση που ταυτόχρονα διενεργούσε η κατηγορούμενη γιατρός σε άλλη ασθενή. Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζωνάκη», φέρεται να υποστήριξε.

Ωστόσο, το σημαντικότερο στοιχείο που φέρεται να εισέφερε η μάρτυρας αφορά τη μέθη που φέρεται να έκανε τελικά η γιατρός στον τραγουδιστή.

«Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης… εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια»

Η ίδια φέρεται να επιβεβαίωσε στην κατάθεσή της τον ισχυρισμό του 58χρονου γιατρού, ότι δηλαδή ο ίδιος κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου του κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Συνεχίζεται η ανακριτική διαδικασία

Η έρευνα για την υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό, ενώπιον του ανακριτή καταθέτει σήμερα μία ακόμη νοσηλεύτρια, η οποία αναμένεται να δώσει τη δική της εκδοχή για τα όσα διαδραματίστηκαν στο ιατρείο.

Παράλληλα, μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα αναμένεται να ληφθεί η απόφαση για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Την ίδια στιγμή, η δικηγορική εταιρεία που εκπροσωπεί τους δύο γιατρούς εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας ότι θα απέχει από κάθε προσπάθεια μεταφοράς της δίκης στα τηλεοπτικά παράθυρα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Δικηγορικής Εταιρείας των γιατρών:

«Η Δικηγορική Εταιρεία “Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες” δηλώνει ότι, από σεβασμό στην ελληνική Δικαιοσύνη και την εν εξελίξει ανακριτική διαδικασία, θα απέχει από κάθε προσπάθεια μεταφοράς της δίκης στην τηλεόραση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Για τη Δικηγορική Εταιρία

Ν. Τ. Αγαπηνός και Συνεργάτες».