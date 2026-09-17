Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, λίγο πριν την τραγική κατάληξη του Γιώργου Μαζωνάκη, έρχονται στο φως μέσα από το επίσημο δελτίο διακομιδής του ΕΚΑΒ. Οι καταγραφές των διασωστών, αλλά και οι μαρτυρίες για το πώς – δεν – ενήργησαν οι υπεύθυνοι του χώρου, προκαλούν έντονα ερωτηματικά και ρίχνουν νέο φως στην υπόθεση.

Το μοιραίο περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, όταν ο αγαπημένος καλλιτέχνης βρισκόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση, γεγονός που οδήγησε στην κλήση ασθενοφόρου. Ωστόσο, φτάνοντας στο σημείο, το πλήρωμα ήρθε αντιμέτωπο με την απροθυμία των ιατρών να συνδράμουν ενημερωτικά.

Όπως σημειώθηκε χαρακτηριστικά στο δελτίο που συμπληρώθηκε κατά τη διακομιδή προς το νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ»: «Οι γιατροί στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή».

Χωρίς αναπνοή και «ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι»

Οι διασώστες αντίκρισαν τον τραγουδιστή χωρίς αναπνοή. Στο έγγραφο του ΕΚΑΒ καταγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες που φέρονται να είχαν γίνει μέχρι την άφιξή τους, αποτυπώνοντας ιατρικές κινήσεις στον χώρο: «Βρέθηκε χωρίς ζωτικά, πρωτόκολλο ΚΑΡΠΑ στο σημείο από τον ιατρό, χορηγήθηκαν 2 mg αδρεναλίνης στο σημείο, καθόλου BLS με χρήση AED. Ο ιατρός στο σημείο τοποθέτησε φλέβα και χορήγησε αδρεναλίνη».

Αίσθηση, ωστόσο, προκαλούν τα όσα αποκάλυψε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, μιλώντας για την εικόνα που αντίκρισαν τα πληρώματα. Περιγράφοντας τη σκηνή, έκανε λόγο για πλήρη απουσία ενδεδειγμένης μεθόδου ανάνηψης από πλευράς των κατηγορουμένων, αναφέροντας: «Όταν πήγαν οι διασώστες, τον βρήκαν σε ημικαθιστή θέση και να του κάνουν ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι».

Μάλιστα, σχολιάζοντας την πρακτική αυτή, ο κ. Μαθιόπουλος υπογράμμισε με έμφαση: «Αυτό δεν είναι ΚΑΡΠΑ». Όπως υποστήριξε ο ίδιος, οι παριστάμενοι γιατροί «δεν ήξεραν να κάνουν ΚΑΡΠΑ και περίμεναν να κάνουν οι διασώστες, οι οποίοι έκαναν τρεις κύκλους, με ό,τι προβλέπεται».

Οι διασώστες έσπευσαν να αλλάξουν στάση στον ασθενή, τοποθετώντας τον οριζόντια ώστε να εφαρμόσουν σωστά το πρωτόκολλο ανάνηψης. «Τον έβαλαν οριζόντια, έκαναν ό,τι απαιτούνταν, δυστυχώς δεν ανατάχθηκε, τον κατέβασαν με οξυγόνο στο ασθενοφόρο και από εκεί τον μετέφεραν στο ΕΛΠΙΣ», σημείωσε ο κ. Μαθιόπουλος.

Τον εγκατέλειψαν στην πόρτα του ασθενοφόρου

Ακόμη ένα θλιβερό στιγμιότυπο της υπόθεσης αφορά τη στάση του γιατρού την ώρα της αναχώρησης του ασθενοφόρου. Παρόλο που κατέβηκε μαζί με το φορείο μέχρι το όχημα του ΕΚΑΒ, αρνήθηκε να ακολουθήσει τον ασθενή του. «Δεν τον συνόδευσε ο γιατρός, έφτασε στο ασθενοφόρο, όταν άκουσε ότι πάμε στο ΕΛΠΙΣ δεν ακολούθησε», δήλωσε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ.

Τα στοιχεία από το δελτίο του ΕΚΑΒ και οι μαρτυρίες των διασωστών έχουν πλέον ενσωματωθεί στη δικογραφία, αποτελώντας κομβικά στοιχεία για την έρευνα γύρω από τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σημειώνεται πως οι δύο εμπλεκόμενοι γιατροί, μετά τις απολογίες τους, έχουν κριθεί προφυλακιστέοι και από το πρωί της Πέμπτης (17/9) βρίσκονται στις φυλακές Κορυδαλλού.