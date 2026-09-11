Η 56χρονη Ιωάννα Γάκα κατέθεσε ότι είναι γιατρός με ειδικότητα γυναικολογίας και έχει εξειδικευτεί στη φυσιατρική. Τα τελευταία 23 χρόνια ασχολείται με τη φυσιατρική και τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί είναι τελευταίας τεχνολογίας, είναι πιστοποιημένα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και από τη γερμανική εταιρεία με την επωνυμία «INUS PHERESIS», η οποία πουλήθηκε στην ελβετική εταιρεία με την επωνυμία «AYUS».

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο Γιώργος Μαζωνάκης επικοινώνησε μαζί της στις 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:16, προκειμένου να τη συμβουλευτεί ώστε να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας του, καθόσον δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Εκείνη την ημέρα, όπως ισχυρίστηκε, ο τραγουδιστής πήγε μόνος του στο ιατρείο της, περιγράφοντας στη συνέχεια: «Του έκανα ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο με τα μηχανήματα που έχω στο ιατρείο μου και διαπίστωσα ότι ήταν πάρα πολύ επιβαρυμένος. Επίσης, μου ανέφερε ότι παίρνει διουρητικά χάπια, επειδή αισθανόταν ότι έχει κατακράτηση υγρών. Είχε έναν παράξενο βήχα, μία υπερδιέγερση και δεν μπορούσε να σταθεί πολλή ώρα. Στο τέλος με ρώτησε τι μπορούσαμε να κάνουμε άμεσα για να σώσει το event.

Του είπα ότι κάτι που είναι γρήγορο και απομακρύνει ουσίες, χημικές ή τοξικές, είναι η θεραπεία που γίνεται με το μηχάνημα “INUS PHERESIS”, η οποία είναι καθαρισμός του αίματος. Αυτή η θεραπεία δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις, αντίθετα ενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε αυτή τη θεραπεία ο ασθενής ξαπλώνει σε ένα κρεβάτι, χρειαζόμαστε δύο φλέβες περιφερικές, τοποθετούμε σε αυτές τις φλέβες δύο βελόνες, από τη μία βγαίνει προοδευτικά το αίμα, όχι παραπάνω από 200 ml, περνάει μέσα από το μηχάνημα, καθαρίζει και επιστρέφει στο σώμα από τη δεύτερη φλέβα. Η θεραπεία διαρκεί συνήθως δύο με τρεις ώρες. Δεν ζήτησα έγγραφη συγκατάθεση διότι αν δεν ήθελε να κάνει αυτή τη θεραπεία δεν θα παρουσιαζόταν».

Το ραντεβού τη μοιραία ημέρα

Σύμφωνα με την κατηγορούμενη γιατρό, συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση της θεραπείας την επόμενη ημέρα στις 15:00, ωστόσο ο τραγουδιστής, όπως ισχυρίστηκε η γιατρός, πήγε στις 16:00. Εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τις Αρχές, στο ιατρείο ήταν ο σύζυγός της και δύο ακόμη εργαζόμενες. Παραδέχτηκε ότι μέσα στον χώρο όπου γινόταν η θεραπεία ήταν μόνη με τον τραγουδιστή.

Ανέφερε ότι ξεκίνησε την προετοιμασία, ενώ ο Μαζωνάκης της είπε ότι ήταν άυπνος, ήταν ανήσυχος, καθώς είχε τον ίδιο βήχα με την προηγούμενη ημέρα και είχε χειρότερη άρθρωση, ωστόσο δεν ανέφερε ότι είχε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Ξάπλωσε στο κρεβάτι, του έβαλε τα αυτοκόλλητα για το καρδιογράφημα, όπου καταγράφονται και το οξυγόνο, η θερμοκρασία και η πίεση. Και αφού όλα ήταν φυσιολογικά, ισχυρίστηκε ότι τοποθέτησε φλεβοκαθετήρα στο δεξί του χέρι και στην προσπάθεια τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα και στο αριστερό του χέρι, εκείνος υπέστη ανακοπή.

«Σταμάτησα τη διαδικασία με τη φλέβα, ζήτησα τη βοήθεια του συζύγου μου και ξεκινήσαμε ΚΑΡΠΑ. Σταδιακά, αφού αυτός δεν ανταποκρινόταν παρά τις μαλάξεις, συνολικά του χορηγήθηκαν 5ml αδρεναλίνης». Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ζήτησε από τη γραμματέα να καλέσει το ΕΚΑΒ, ενώ ο σύζυγός της του έκανε απινίδωση χωρίς να ανταποκριθεί.

Το κενό στον χρόνο και η προσπάθεια συγκάλυψης

Ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας είναι η ακριβής ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο του Κολωνακίου. Ενώ η 56χρονη γιατρός αναφέρει ότι ο καλλιτέχνης έφτασε στις 16:00, πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε, κατέθεσε ότι τον αποβίβασε στην οδό Καρνεάδου στις 13:55. Παράλληλα, κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τον 58χρονο σύζυγο της γιατρού να βρίσκεται σε καφετέρια με συνεργάτιδά του στις 13:59, χωρίς να είναι σαφές πότε επέστρεψε.

Οι Αρχές διαπίστωσαν επίσης απόπειρα απόκρυψης στοιχείων. Στους υπολογιστές του ιατρείου είχε διαγραφεί το ραντεβού του τραγουδιστή. Μετά την ανάκτηση των δεδομένων, αποκαλύφθηκε ότι η προγραμματισμένη επίσκεψη ήταν για το διάστημα 13:00 – 15:00. Όταν οι αστυνομικοί ρώτησαν τους γιατρούς γιατί διέγραψαν το αρχείο, εκείνοι δικαιολογήθηκαν λέγοντας: «Αυτή την τακτική ακολουθούμε».

Ωστόσο, δεν έδωσαν καμία απάντηση όταν ρωτήθηκαν γιατί η ίδια «τακτική» δεν εφαρμόστηκε και στα υπόλοιπα ραντεβού.

Φωτογραφίες και τεχνητή νοημοσύνη

Στο κινητό της 56χρονης ανακτήθηκε μια διεγραμμένη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση. Το πλέον ανατριχιαστικό εύρημα, όμως, εντοπίστηκε στο ιστορικό περιήγησης της συσκευής, όπου υπήρχε αναζήτηση σε πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης (AI) για το πώς γίνεται η επαναφορά ασθενούς από καρδιακή ανακοπή.

Το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ κλήθηκε τελικά από τον 58χρονο γιατρό, Ηλία Θεοδωρόπουλο, ο οποίος ωστόσο δεν ανέφερε την ταυτότητα του ασθενούς. Σύμφωνα με τα ηχητικά ντοκουμέντα, ο γιατρός ανέφερε: «Είμαι στο ιατρείο Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, Θεοδωρόπουλος Ηλίας, ιατρός. Έχω περιστατικό, άνδρας 55 ετών, λιπόθυμος, πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία, κάνω ΚΑΡΠΑ».

Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τον γιατρό να του κάνει μαλάξεις. Ο ίδιος τους ενημέρωσε ότι του είχε ήδη χορηγήσει 1mg αδρεναλίνης, χωρίς να διευκρινίσει το πότε, ενώ προχώρησε και σε δεύτερη έγχυση μπροστά τους. Οι ειδικοί εξετάζουν πλέον εάν η αδρεναλίνη χορηγήθηκε βάσει των ιατρικών πρωτοκόλλων, καθώς και τον ακριβή τρόπο διάλυσής της.

Το πιο επιβαρυντικό στοιχείο, σύμφωνα με τους διασώστες, ήταν η πλήρης έλλειψη ενημέρωσης: οι γιατροί δεν τους ανέφεραν πόση ώρα ο ασθενής βρισκόταν χωρίς αισθήσεις, πότε ακριβώς επήλθε η ανακοπή σε σχέση με την κλήση στο ΕΚΑΒ και τι ακριβώς ιατρικές πράξεις είχαν προηγηθεί, δυσχεραίνοντας έτσι το έργο τους.

Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι επιχειρούν να αντικρούσουν τις κατηγορίες. Σχετικά με τα επίμαχα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, υποστηρίζουν ότι είχαν ενημερώσει τον Ιατρικό Σύλλογο, σημειώνοντας πως το ένα είχε ελεγχθεί το 2025 και για το δεύτερο είχε προγραμματιστεί αυτοψία τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ο 58χρονος ισχυρίζεται πως δεν είχε καμία εμπλοκή με το περιστατικό, καθώς το γραφείο του απλώς συστεγάζεται με αυτό της συζύγου του. Μάλιστα, υποστηρίζει πως την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν στην κλινική, ο ίδιος είχε δει τρεις δικούς του ασθενείς και πως ειδοποιήθηκε για την ανακοπή ενώ γευμάτιζε.

Η 56χρονη γιατρός, από την άλλη, αποδίδει τις κραυγαλέες αντιφάσεις της προανάκρισης στον πανικό των πρώτων ωρών μετά την τραγωδία, αρνούμενη κάθε στοιχείο δόλου. Σημειώνεται πως οι αρχικές τους καταθέσεις, οι οποίες δόθηκαν ως μάρτυρες, έχουν πλέον αρχειοθετηθεί, καθώς αμφότεροι έχουν καταστεί κατηγορούμενοι.