Ανοίγουν τα δεδομένα επικοινωνιών του Γιώργου Μαζωνάκη και των πέντε προσώπων που βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου όταν ο καλλιτέχνης έχασε τη ζωή του, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.

Οι δικαστές του συμβουλίου, με θετική εισαγγελική εισήγηση, κάνουν δεκτό το αίτημα του Ανακριτή της υπόθεσης και με βούλευμά τους, διατάσσουν την άρση απορρήτου των επικοινωνιών για έξι τηλέφωνα και κατασχεθέν ηλεκτρονικό υλικό.

Ποια κινητά τηλέφωνα βρίσκονται στο στόχαστρο;

Τα κινητά που τίθενται υπό έλεγχο είναι αυτά των δύο κατηγορούμενων γιατρών, του Ηλία Θεοδωρόπουλου και της Ιωάννας Γάκα, των τριών υπαλλήλων του ιατρείου, καθώς και το κινητό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το χρονικό εύρος της άρσης, ξεκινά από 11 Ιουλίου 2026 έως και την 10η Σεπτεμβρίου 2026, επόμενη του θανάτου του καλλιτέχνη. Πρόκειται για το ανώτατο χρονικό διάστημα που επιτρέπει η νομοθεσία.

Πέρα από τα έξι κινητά, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και ένας σκληρός δίσκος και ένα USB που κατασχέθηκαν κατά την αστυνομική έρευνα στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Μέσω της εξέτασης των επικοινωνιών, οι δικαστικές Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν ποιες ήταν οι ενέργειες και οι επαφές των κατηγορουμένων κατά το χρονικό διάστημα πριν αλλά και μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.