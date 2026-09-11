Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 13:00 ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι δύο γιατροί της ιδιωτικής κλινικής «Stem Cell Clinic», οι οποίοι πέρασαν το κατώφλι των δικαστικών αρχών. Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δίωξη της κακουργηματικής θανατηφόρου έκθεσης, κατά συναυτουργία, για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή στις εγκαταστάσεις τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη δικογραφία, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το μοιραίο περιστατικό γεννούν σοβαρά ερωτήματα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ιατρική πράξη είχε ήδη ξεκινήσει παρά το γεγονός ότι ο ασθενής βρισκόταν εκ των προτέρων σε επιβαρυμένη κατάσταση. Το πλέον επιβαρυντικό, ωστόσο, είναι πως το συγκεκριμένο ιατρείο φέρεται να μην διέθετε την απαιτούμενη αδειοδότηση για τη διενέργεια της εν λόγω διαδικασίας.

Στην αντεπίθεση η οικογένεια του τραγουδιστή

Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις και από την πλευρά της οικογένειας του καλλιτέχνη. Ο δικηγόρος της, Χαράλαμπος Λυκούδης, προτίθεται, αμέσως μόλις λάβει αντίγραφο της δικογραφίας, να ζητήσει την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης μέσω στοχευμένων ανακριτικών ενεργειών.

Μάλιστα, προανήγγειλε ότι θα αιτηθεί την αυστηροποίηση του κατηγορητηρίου, βασιζόμενος και στα ιατροδικαστικά ευρήματα: «Θα στραφώ στην ανακρίτρια με υπόμνημά μου και θα ζητήσω την αναβάθμιση της κατηγορίας, από θανατηφόρα έκθεση, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο».

Ο συνήγορος υπογράμμισε ότι το ιατροδικαστικό πόρισμα δεν έδειξε καμία προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια ή άλλο παθολογικό εύρημα στην καρδιά του τραγουδιστή. Για τον λόγο αυτό, η οικογένεια είναι πεπεισμένη πως η κατάληξη του καλλιτέχνη οφείλεται αποκλειστικά στις ιατρικές πράξεις που του έγιναν. Στο «μικροσκόπιο» μπαίνει κυρίως η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, στην οποία έχουν αναφερθεί και οι κατηγορούμενοι, χωρίς να αποκλείεται να έχουν μεσολαβήσει και άλλες, αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής, παρεμβάσεις.

Ο κ. Λυκούδης εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στους δύο γιατρούς, κατηγορώντας τους ότι έθεσαν σε κίνδυνο μια ανθρώπινη ζωή αποσκοπώντας αποκλειστικά στο οικονομικό όφελος. Στο πλαίσιο αυτό, πρόκειται να ζητήσει την κατάσχεση των επίμαχων και κατά τον ίδιο παράνομα εγκατεστημένων, μηχανημάτων της κλινικής, προκειμένου να ληφθεί δείγμα DNA και να ταυτοποιηθεί η χρήση τους στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Τέλος, καθοριστική θεωρείται η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στην κλινική, ο οποίος έχει ήδη εντοπιστεί και αναμένεται να εξεταστεί τη Δευτέρα για να επιβεβαιώσει την ακριβή ώρα άφιξης. Σε ό,τι αφορά τις εκκρεμείς τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, η πλευρά της οικογένειας διατηρεί επιφυλάξεις για την ικανότητά τους να δώσουν αδιαμφισβήτητες απαντήσεις, επαναλαμβάνοντας όμως ότι η απουσία καρδιακού ιστορικού συνδέει αναπόδραστα τον θάνατο με τις ενέργειες των γιατρών.