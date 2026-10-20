Σχεδόν ενάμιση μήνα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, με νέα πρόσωπα και στοιχεία να μπαίνουν στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων έχουν καταγράψει την παρουσία κατασταλτικών ουσιών στον οργανισμό του τραγουδιστή, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να εξασφαλίστηκαν τα συγκεκριμένα φάρμακα.

Στο πλαίσιο αυτό, ερευνάται ο ρόλος 60χρονης αναισθησιολόγου, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, φέρεται να είχε επικοινωνία με την 56χρονη γυναικολόγο, Ιωάννα Γάκα, που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση.

Οι επικοινωνίες για τη μιδαζολάμη

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 56χρονη γιατρός φέρεται να είχε ζητήσει από την αναισθησιολόγο μιδαζολάμη, ουσία η οποία χρησιμοποιείται σε ελεγχόμενο ιατρικό περιβάλλον για καταστολή και αναισθησία και η οποία εντοπίστηκε, σύμφωνα με την έρευνα, και στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η πρώτη επικοινωνία μεταξύ των δύο γυναικών φέρεται να πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου, δηλαδή επτά ημέρες πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Οι Αρχές εξετάζουν το περιεχόμενο της ανταλλαγής μηνυμάτων, καθώς και το εάν και με ποιον τρόπο οι συγκεκριμένες ουσίες κατέληξαν στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Η δεύτερη επικοινωνία την ημέρα του θανάτου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και δεύτερη επικοινωνία, η οποία φέρεται να πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου.

Αυτή τη φορά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνεργάτιδα της 56χρονης επικοινώνησε με την αναισθησιολόγο και τη ρώτησε εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη, μία ακόμη από τις ουσίες που φέρεται να εντοπίστηκαν στις τοξικολογικές εξετάσεις.

Οι ερευνητές επιχειρούν πλέον να προσδιορίσουν με ακρίβεια τη χρονική ακολουθία των επικοινωνιών και των ιατρικών πράξεων που πραγματοποιήθηκαν πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Η παρουσία μιδαζολάμης και προποφόλης αποτελεί σημαντικό κομμάτι της έρευνας, χωρίς ωστόσο από μόνη της να απαντά στο κρίσιμο ερώτημα για τον ακριβή μηχανισμό που οδήγησε στον θάνατό του. Αυτό αποτελεί αντικείμενο της συνολικής ιατροδικαστικής και δικαστικής διερεύνησης.

Νέο υπόμνημα από τον Θεοδωρόπουλο

Την ίδια ώρα, ο 58χρονος γιατρός, Ηλίας Θοεδωρόπουλος, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί στο πλαίσιο της υπόθεσης, επιχειρεί μέσω νέου υπομνήματος να αποστασιοποιηθεί από τις ενέργειες που φέρεται να έγιναν στο ιατρείο.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστηρίζει, την κρίσιμη ημέρα εξέταζε άλλον ασθενή και ζητά το συγκεκριμένο πρόσωπο να κληθεί ως μάρτυρας υπεράσπισης.

Για να ενισχύσει τον ισχυρισμό του, φέρεται να έχει προσκομίσει δύο ιατρικές γνωματεύσεις που, κατά την υπερασπιστική του γραμμή, επιβεβαιώνουν την παρουσία του ασθενούς στο ιατρείο.

Ο ίδιος υποστηρίζει ακόμη ότι αποχώρησε μαζί με τον ασθενή πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία που αφορούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Οι ισχυρισμοί του εξετάζονται πλέον από τις δικαστικές Αρχές σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, τις τοξικολογικές αναλύσεις, τις επικοινωνίες μεταξύ των εμπλεκομένων και τις καταθέσεις των προσώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο την ημέρα του περιστατικού.