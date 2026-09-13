Στο φως της δημοσιότητας φέρνει η «Ζούγκλα» το ακριβές χρονολόγιο των δραματικών γεγονότων που εκτυλίχθηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, κατά τη διάρκεια των κρίσιμων ωρών της περασμένης Τετάρτης όπου και έγινε γνωστός ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πέρασε την πόρτα της κλινικής και συγκεκριμένα στις 13:55. Την ίδια ώρα, ο κατηγορούμενος ιατρός, Ηλίας Θεοδωρόπουλος βρισκόταν σε κοντινό εστιατόριο στο Κολωνάκι. Η κάμερα τον καταγράφεις στις 13:59. Η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης τέθηκε σε λειτουργία στις 14:14, ενώ μισή ώρα αργότερα, δηλαδή στις 14:43 ο γιατρός εθεάθη να αποχωρεί από το εστιατόριο μιλώντας στο τηλέφωνο και επιταχύνοντας το βήμα του.

Στις 14:45 καταγράφεται ένα από τα πλέον επίμαχα ευρήματα της έρευνας, καθώς η κατηγορούμενη γιατρός Ιωάννα Γάκα, τράβηξε φωτογραφία τον καλλιτέχνη ενώ εκείνος βρισκόταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις του. Ένα ντοκουμέντο που στη συνέχεια διαγράφηκε από τη συσκευή της. Η φωτογραφία αυτή αποστέλλεται στον σύζυγό της, ο οποίος εκείνη την ώρα επιστρέφει εσπευσμένα στο ιατρείο.

Λίγα λεπτά μετά, στις 14:57, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σταμάτησε τη λειτουργία του.

Ακολούθησε μια αδικαιολόγητη καθυστέρηση μιας ώρας και 24 λεπτών μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ στις 16:21. Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο μέσα σε τρία λεπτά, δηλαδή στις 16:24 και παρέλαβαν τον τραγουδιστή χωρίς αισθήσεις για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ», όπου στις 17:40 αναγγέλθηκε επίσημα ο θάνατός του.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης το ίδιο βράδυ, οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν από το κινητό τη διαγραφείσα φωτογραφία, η οποία αποτελεί πλέον κομβικό στοιχείο της δικογραφίας. Οι κατηγορούμενοι άρχισαν να δίνουν κατάθεση στις 19:45.

Μέσα από ψηφιακά δεδομένα, αναλύσεις συσκευών και καταθέσεις, οι ερευνητές έχουν καταφέρει να συνθέσουν βήμα-βήμα τα όσα εκτυλίχθηκαν στην οδό Καρνεάδου.

Σημειώνεται πως η κρίσιμη φωτογραφία διαγράφηκελίγο προτού το ζευγάρι παρουσιαστεί στο Α.Τ. Κυψέλης (στις 19:45). Οι Αρχές, ωστόσο, ανέκτησαν το αρχείο, εντάσσοντάς το στη δικογραφία.

Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η καταγγελία της εκπροσώπου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η οποία αποκάλυψε πως το επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν είχε δηλωθεί ποτέ στα ελεγκτικά κλιμάκια του Συλλόγου.

Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη θα απολογηθούν τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατηγορούμενη γιατρός αναμένεται να διαφοροποιηθεί σε σχέση με την πρώτη της κατάθεση, ελάχιστες ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς γνωρίζει ότι αρκετά από αυτά που έχει πει στην Αστυνομία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ο κατηγορούμενος γιατρός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποστηρίξειότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι ασθενής του και θα επιμείνει σε αυτό.

Οι δύο συλληφθέντες θα παραδώσουν υπομνήματα με τους βασικούς τους ισχυρισμούς, όμως μεγάλο ενδιαφέρον θα έχουν οι απαντήσεις τους στις ερωτήσεις του 32ου ανακριτή.

Το τελευταίο «αντίο» στον καλλιτέχνη

Παράλληλα με τις ραγδαίες εξελίξεις στην έρευνα, συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές ετοιμάζονται να πουν το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο τραγουδιστή, που έφυγε τόσο ξαφνικά στα 54 του χρόνια.

Σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειάς του, η σορός τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα («λαϊκή αγρυπνία») σήμερα Κυριακή, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, από τις 19:30 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών σε αυστηρά στενό οικογενειακό κύκλο.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της οικογένειας:

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη, σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η “λαϊκή αγρυπνία” ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19:30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Θερμή παράκληση, αντί στεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη».