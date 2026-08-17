Η εικόνα σε δρόμους και πεζοδρόμια με καφάσια, γλάστρες, ζαρντινιέρες, καρέκλες και κάθε λογής εμπόδια που «φιλοδοξούν» να εξασφαλίσουν θέση στάθμευσης εν αναμονή οχήματος, είναι εξαιρετικά συνηθισμένη στη χώρα μας, αλλά φαίνεται πως επιτέλους θα τερματιστεί δια νόμου και με τσουχτερά πρόστιμα ως φόβητρο για όσους επιμένουν να παρανομούν.

Σε μια προσπάθεια να μπει τέλος στην ευρέως διαδεδομένη συνήθεια πολλών οδηγών και ιδιοκτητών ακινήτων να «κρατούν» θέσεις στάθμευσης στον δρόμο έξω από τα σπίτια ή τα καταστήματά τους, οι Αρχές αυστηροποιούν το νομικό πλαίσιο που διέπει την αυθαίρετη κατάληψη του δημόσιου χώρου.

Η τοποθέτηση αντικειμένων όπως καρέκλες, τελάρα, κώνοι, γλάστρες ή αυτοσχέδια εμπόδια στο οδόστρωμα συνιστά σοβαρή παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Οι παραβάτες που καταλαμβάνουν αυθαίρετα τον δημόσιο δρόμο βρίσκονται αντιμέτωποι με διοικητικά πρόστιμα, τα οποία ανάλογα με τη σοβαρότητα της παρακώλυσης συγκοινωνιών μπορούν να φτάσουν έως και τα 1.500 ευρώ.

Δημόσιος χώρος και ελεύθερη στάθμευση

Όπως ορίζεται ξεκάθαρα από τη νομοθεσία, ο δρόμος μπροστά από μια κατοικία ή μια επιχείρηση αποτελεί κοινόχρηστο δημόσιο χώρο. Συνεπώς, κανένας πολίτης ή επιχειρηματίας δεν έχει το δικαίωμα να ιδιοποιείται το οδόστρωμα ή να εμποδίζει τη στάθμευση άλλων οχημάτων, επικαλούμενος την εγγύτητα του σημείου με την ιδιοκτησία του ή την επιχείρησή του.

Εξαίρεση αποτελούν αποκλειστικά οι περιπτώσεις όπου υπάρχει νόμιμη άδεια καταλήψεως κοινόχρηστου χώρου ή ειδική σήμανση από τον οικείο Δήμο (π.χ. για θέσεις ΑμεΑ, φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων ή ειδικές άδειες τροφοδοσίας).

Τι ισχύει για τα γκαράζ

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στο θέμα των ιδιωτικών προσβάσεων (παρόδιες εισόδους-εξόδους γκαράζ):

Η στάθμευση μπροστά από νόμιμα αδειοδοτημένο γκαράζ απαγορεύεται για όλους τους τρίτους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του οχήματος του ιδιοκτήτη.

Ωστόσο, η τοποθέτηση μόνιμων ή κινητών εμποδίων στο οδόστρωμα, έξω από το γκαράζ, παραμένει παράνομη, καθώς η αστυνόμευση και η βεβαίωση παραβάσεων ανήκουν αποκλειστικά στις αρμόδιες Αρχές (Τροχαία και Δημοτική Αστυνομία).

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εντατικοποιούν τους ελέγχους, καλώντας τους πολίτες να απομακρύνουν τα πάσης φύσεως εμπόδια, καθώς η ελεύθερη στάθμευση στους δημόσιους δρόμους αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα όλων των οδηγών.