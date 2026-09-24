Με ενάμιση μήνα καθυστέρηση δήλωσε η Ιωάννα Γάκα, η γιατρός που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, το επίμαχο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ).

Η γιατρός -με βάσει το τιμολόγιο αγοράς που προσκόμισε στον ΙΣΑ- φαίνεται πως πήρε το επίμαχο μηχάνημα στις 05/06/2026 και τα στοιχεία του δηλώθηκαν με παραπλανητικό τρόπο στις 21/07/2026.

Η Γάκα φρόντισε να στείλει φωτογραφία που να δείχνει ένα δήθεν βοηθητικό εξάρτημα για μηχάνημα οζονοθεραπείας, επιχειρώντας προφανώς να παραπλανήσει τον Ιατρικό Σύλλογο. Μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο και με βάσει τις προδιαγραφές που η ίδια επισύναψε, κάνει εύκολα κατανοητό ότι η συσκευή που αγόρασε είναι πιο πολύπλοκη και η χρήση της διαφορετική.

Παράσταση υποστήριξης κατηγορίας από τον ΙΣΑ σε βάρος των 2 γιατρών

Παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας σε βάρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου κατέθεσε σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), παίρνοντας ουσιαστικά απόσταση από «τα έργα και τις ημέρες τους».

Ο ΙΣΑ δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για πράξεις και παραλείψεις των κατηγορούμενων γιατρών που, όπως αναφέρει, «προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα».

Για να υποστηρίξει την θέση του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, προσκόμισε τιμολόγια και φωτογραφίες από τα μηχανήματα που είχε καταθέσει η κατηγορούμενη στον Σύλλογο, επισημαίνοντας ότι τα κατείχαν στο ιατρείο και τα χρησιμοποιούσαν παρανόμως.

Μάλιστα, η γνωστοποίηση έγινε με εντολή της Ιωάννας Γάκα, ενάμιση μήνα αφότου παρέλαβε το επίμαχο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης και το εγκατέστησε στο ιατρείο της, όπως φαίνεται από το τιμολόγιο.

Και πέρα από την καθυστέρηση, η γιατρός φρόντισε να δηλώσει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ως συμπληρωματικό προσάρτημα στην ήδη εγκατεστημένη συσκευή οζονοθεραπείας.