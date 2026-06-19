Ωρίμασαν οι… συνθήκες και σήμερα το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ, θα μπουν κλιματιστικά σε 12 παλιούς συρμούς του Μετρό, 25 σχεδόν χρόνια από την αρχική τους κυκλοφορία.

«Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, κατόπιν συνεργασίας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα, η πράξη «Αναβάθμιση Συρμών και Εγκατάσταση Κλιματιστικών σε Συρμούς που εξυπηρετούν τις Γραμμές 2 και 3 του ΜΕΤΡΟ Αθήνας και ανάκτηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης 4 Υποσταθμών Έλξης», εντάχθηκε στο τομεακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Μεταφορές 2021-2027, με δικαιούχο τις ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» αναφέρει η ανακοίνωση.

Η πράξη, με συνολική δημόσια δαπάνη 149,5 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 120,5 εκατ. ευρώ από πόρους του Ταμείου Συνοχής, αφορά στην αναβάθμιση δώδεκα συρμών της Σειράς Ι (έτος κυκλοφορίας 2000) που εξυπηρετούν τις Γραμμές 2 και 3 του ΜΕΤΡΟ Αθήνας, την εγκατάσταση κλιματιστικών στους συρμούς αυτούς, καθώς και την ανακαίνιση τεσσάρων υποσταθμών της Γραμμής 2 και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας.

Το γεγονός ότι η σχετική υπουργική απόφαση υπογράφεται σήμερα 19 Ιουνίου 2026, καθιστά σχεδόν ανέφικτο το να τοποθετηθούν μέσα στο καλοκαίρι τα κλιματιστικά, έστω και με 25 χρόνια καθυστέρηση.