Το μεσημέρι της Τρίτης (28/10), ο 23χρονος δράστης του φονικού στο Έλος Κισσάμου, πέρασε το κατώφλι του Εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθεί.

Είχε σκυμμένο το κεφάλι, ενώ φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο για να προστατευτεί, επειδή πολλοί στην Κρήτη φοβούνται πως μετά από ό,τι έγινε στο χωριό την Κυριακή (26/10), κατά τη διάρκεια της γιορτής του Κάστανου, θα ξεσπάσει βεντέτα.

Ο 23χρονος, που παραδόθηκε στις Αρχές το μεσημέρι της Δευτέρας (27/10), και κατηγορείται για τη δολοφονία του 52χρονου στο Έλος Κισσάμου, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον της Ανακρίτριας.

Συγκεκριμένα, η απολογία του έχει προγραμματιστεί για το πρωί του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου.

Ο Εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία.

Χθες (27/10), κατά την παράδοσή του στις Αρχές, ο νεαρός πέρασε το κατώφλι της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων συνοδευόμενος από τον συνήγορό του, ενώ οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών του εγκλήματος που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Ο συνήγορος του κατηγορούμενου, Γιώργος Φραντζεσκάκης, δήλωσε ότι ο πελάτης του είναι «συγκλονισμένος και βαθιά μετανιωμένος» για το περιστατικό. Όπως ανέφερε, ο 23χρονος σκοπεύει να εκθέσει πλήρως τις απόψεις του το Σάββατο ενώπιον της Ανακρίτριας.

Ο κ. Φραντζεσκάκης τόνισε επίσης ότι ο εντολέας του συνεργάστηκε από την πρώτη στιγμή με τις Αρχές, παραδόθηκε αυθόρμητα χωρίς να χρειαστεί ένταλμα σύλληψης, και υπέδειξε ο ίδιος το σημείο όπου είχε κρύψει το όπλο. Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τον δικηγόρο, το εντόπισαν ακριβώς εκεί όπου τους υπέδειξε.

Τέλος, σημείωσε ότι, προς το παρόν, ο κατηγορούμενος επιλέγει να τηρήσει σιωπή για επιμέρους στοιχεία της υπόθεσης, «σεβόμενος τη μνήμη του θύματος» και ότι θα μιλήσει αναλυτικά «εκεί που προβλέπει ο νόμος».

Βρέθηκε το όπλο

Το όπλο που χρησιμοποίησε ο 23χρονος για την εν ψυχρώ δολοφονία του 52χρονου θείου του, εντοπίστηκε από τις Αστυνομικές αρχές σε χωράφι, στο Ελαφονήσι.

Πρόκειται για ένα πιστόλι διαμετρήματος 22 χιλιοστών, που θεωρείται το πιο κατάλληλο όπλο για επιθέσεις από κοντινές αποστάσεις. Κάτι που ενισχύει την εκτίμηση ότι ο νεαρός πυροβόλησε το θύμα από κοντινή απόσταση.

Σε δήλωσή του, ένας εκ των συνηγόρων του, είπε ότι ο πελάτης του εμφανίστηκε ενώπιον των Αρχών αυτοβούλως.

«Από την αρχή η πρόθεσή του ήταν να δώσει εξηγήσεις για το πώς φτάσαμε σε αυτό το τραγικό συμβάν. Ο ίδιος είναι συγκλονισμένος με αυτό που έχει γίνει. Ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα ερχόταν μια μέρα που θα γινόταν κάτι τέτοιο», σημείωσε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος Γιώργος Φραντζεσκάκης.

O έτερος δικηγόρος του, Απόστολος Λύτρας, τόνισε ότι ο πελάτης του είναι 23 ετών και, σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, είχε δεχθεί απειλές από το θύμα στο παρελθόν. Η ένταση μεταξύ των δύο κορυφώθηκε την μοιραία βραδιά:

«Αυτό που γνωρίζω από το περιβάλλον του κατηγορουμένου είναι ότι είχε δεχθεί απειλές και υπήρξαν και άλλα επεισόδια, με αποκορύφωμα αυτό που συνέβη στο γλέντι. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 52χρονος κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του, τον έβρισε, μίλησε άσχημα για τη μητέρα του, και έκανε μια κίνηση σαν να πήγαινε να πάρει κάτι. Ο 23χρονος πίστεψε ότι απειλείται και πυροβόλησε».

Ο γνωστός ποινικολόγος σημείωσε πως οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι ο νεαρός ενήργησε από φόβο.

«Ακόμη κι αν κάποιος έχει άδεια οπλοφορίας, δεν δικαιολογείται να χρησιμοποιεί το όπλο. Όμως στην Κρήτη, δυστυχώς, τα όπλα και οι μπαλοθιές παραμένουν μια πραγματικότητα. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Λύτρας πρόσθεσε ότι τα κακά έθιμα, όπως οι μπαλοθιές και οι βεντέτες, εξακολουθούν να υπάρχουν στην Κρήτη, επισημαίνοντας ότι «είναι υποκριτικό να λέμε ότι δεν υπάρχουν πια. Αυτά τα έθιμα πρέπει επιτέλους να σταματήσουν».

Τι λένε ο αδερφός και η κόρη του θύματος

Ο αδελφός του θύματος ανέφερε χθες ότι «δεν υπήρχε ούτε διαμάχη, ούτε καβγάς, ούτε οικογενειακά». Αναφέροντας ότι είναι ξαδέρφια με την οικογένεια του φερόμενου ως δράστη, πρόσθεσε πως δεν ξέρουν τι έχει συμβεί, εικάζοντας ότι ήταν «της ώρας».

Η κόρη του θύματος σημειώνει ότι πριν από ένα χρόνο ο 23χρονος είχε πάει στο σπίτι του θύματος, τα είχε κάνει «γυαλιά καρφιά», είχε βρίσει τη γιαγιά της και είχε φύγει. «Πέρυσι τέτοιο καιρό, είχαν έρθει σπίτι και είχαν σπάσει τις πόρτες, τα είχαν σπάσει όλα. Ο μπαμπάς μου είχε φύγει όμως να πάει σε άλλο τραπέζι, και φέτος ήταν σπίτι, μαζί με το αγόρι μου, και τον παίρνουν τηλέφωνο και του λένε “έλα κάτω στο μαγαζί να σου πούμε”».

Η κοπέλα αναφερόμενη στην επίμαχη στιγμή, είπε ότι ο 52χρονος με το αγόρι της κόρης του κατέβηκαν μαζί, ένας Γιώργος τον πήρε παράμερα επικαλούμενος την πρόθεσή του να του μιλήσει, ενώ το αμέσως επόμενο που αντιλήφθηκε η κοπέλα ήταν «ένας να του ρίχνει δυο μπαλοθιές κι αυτό ήταν». Η νεαρή γυναίκα ανέφερε πως «ούτε πείραξε κανέναν, ούτε φασαρία έγινε, τίποτα, απλά πέρυσι τέτοια ημέρα, είχε ξαναγίνει περιστατικό», όταν δύο άτομα πήγαν στο σπίτι της οικογένειας προκαλώντας ζημιές και βρίζοντας τη γιαγιά. Ο 52χρονος λίγο καιρό μετά “πέτυχε” τους δύο στα Χανιά και τους χτύπησε, ενώ η τελευταία πράξη του δράματος γράφτηκε χθες, όταν «ο αδελφός του χτυπημένου (σ.σ. ο 23χρονος) πήγε και τον σκότωσε».

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Έλους, Νίκος Κυριτσάκης, επιβεβαίωσε τη συγγένεια των δύο ανδρών, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει αν είχε προηγηθεί κάποια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο.

Περιέγραψε την αναστάτωση που επικρατεί στο μικρό χωριό της Κισσάμου, τόπο του φερόμενου ως δράστη, όσο και του θύματος, ενώ δεν αρνήθηκε ότι υπάρχει φόβος για βεντέτα …

Πηγές: creta24.gr – flashnews.gr

Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής / Πέτρος Πετρόπουλος