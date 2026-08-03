Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στο θρίλερ της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας εθελόντριας, της οποίας η σορός είχε βρεθεί μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 27χρονου Αφγανού, που επιχείρησε να παραπλανήσει την ΕΛ.ΑΣ. στέλνοντας ψεύτικα μηνύματα στα οποία αυτοπαρουσιαζόταν ως τζιχαντιστής που σκότωσε για την θρησκεία.

Τα βιντεοληπτικά ευρήματα, τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, αλλά και η καθοριστική κατάθεση της συζύγου του αποκάλυψαν τη δράση του.

Η σκηνοθεσία με τα SMS και τον «τζιχαντιστή»

Σύμφωνα με πηγές, ο 27χρονος, αμέσως μετά τη δολοφονία, έκλεισε το κινητό τηλέφωνο του θύματος, εξασφάλισε έναν άγνωστο τηλεφωνικό αριθμό και άρχισε να στέλνει γραπτά μηνύματα προς γνωστούς και συγγενείς του θύματος, τη σύζυγό του, ακόμη και στον ίδιο του τον εαυτό.

Στα μηνύματα αυτά δήλωνε ότι ήταν «τζιχαντιστής» και ότι δολοφόνησε τη γυναίκα για θρησκευτικούς λόγους.

Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε ότι ο 27χρονος, αν και γεννήθηκε μουσουλμάνος, είχε ασπαστεί αρχικά τον Προτεσταντισμό, όταν γνώρισε τη σύζυγό του και στη συνέχεια τον Χριστιανισμό.

Το χρονικό του εγκλήματος στα Εξάρχεια

Το θύμα, με πολυετή εθελοντική δράση σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, είχε φτάσει στην Ελλάδα από το Εδιμβούργο στις 29 Ιουνίου.

Από τις 2 Ιουλίου διέμενε σε ισόγειο διαμέρισμα στα Εξάρχεια, πρόσβαση στο οποίο είχε ο 27χρονος και η σύζυγός του.

Η σύζυγος του κατηγορούμενου ανέφερε ότι λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 15ης προς 16η Ιουλίου διαπίστωσε πως ο σύζυγός της απουσίαζε και μέσω της κοινής λειτουργίας εντοπισμού τοποθεσίας, εντόπισε ότι βρισκόταν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Το τελευταίο σήμα ζωής της Βρετανίδας καταγράφηκε στις 21:41 της 15ης Ιουλίου, όταν ήρθε σε τηλεφωνική επαφή με πρόσωπο του στενού της περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια, τα μηνύματα από το κινητό της παρουσίαζαν διαφορετικό γλωσσικό ύφος, επιβεβαιώνοντας ότι η συσκευή χρησιμοποιούνταν από τον δράστη για να προσποιηθεί ότι η γυναίκα ήταν ζωντανή.

Στις 19 Ιουλίου, το κινητό του θύματος εξέπεμψε σήμα στην Αράχωβα, όπου ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε εκδρομή.

Τα βίντεο-σοκ και η καταλυτική κατάθεση της συζύγου

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση, έπαιξε η στάση της συζύγου του 27χρονου. Όταν στις 30 Ιουλίου ανακοινώθηκε η ταυτοποίηση της νεκρής γυναίκας, εκείνη υποψιάστηκε τη συμμετοχή του άνδρα της, εγκατέλειψε το σπίτι με το βρέφος τους και κατέφυγε σε ξενοδοχείο.

Η ίδια παρέδωσε στην Αστυνομία 2.550 ευρώ σε μετρητά που της είχε δώσει ο κατηγορούμενος, καθώς και ένα ολοκαίνουργιο iPhone 17 Pro που της είχε χαρίσει την επομένη της εξαφάνισης, εκτιμώντας ότι αποτελούσαν προϊόντα κλοπής από την περιουσία της 38χρονης.

Την εικόνα συμπλήρωσε το βιντεοληπτικό υλικό που συγκέντρωσε η ΕΛ.ΑΣ. το οποίο κατέγραψε: