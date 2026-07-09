Ολόκληρη η πόλη της Κοζάνης, μαζί με την πολιτική ηγεσία της χώρας, στάθηκε σήμερα στο πλευρό της οικογένειας Νέστορα για το ύστατο χαίρε στη Βάγια Νέστορα.

Η σορός της άτυχης γυναίκας έφτασε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου λίγο μετά τις 10:30 το πρωί, ενώ η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη .

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Λίγη ώρα αργότερα, με ιδιωτικό ασθενοφόρο κατέφθασε η κόρη της, η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, κάνοντας πράξη την απόφασή της να παραβρεθεί στην κηδεία της μητέρας της , παρά τις αντιρρήσεις των γιατρών.

Κρατώντας λευκά λουλούδια και εμφανώς καταβεβλημένη, μετακινήθηκε με αναπηρικό αμαξίδιο, έχοντας τα σοβαρά εγκαύματα σε χέρια και πόδια καλυμμένα με ιατρικούς επιδέσμους. Άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας βρέθηκαν εκεί για να τη στηρίξουν, ενώ ο προαύλιος χώρος γέμισε από στεφάνια, μεταξύ των οποίων του Προέδρου της Δημοκρατίας, της οικογένειας Σαββίδη και του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

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Παρών ο πολιτικός κόσμος

Στην κηδεία έδωσαν το παρών κορυφαία στελέχη της πολιτικής σκηνής, εκφράζοντας την καταδίκη τους για το τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα.

Στην Κοζάνη έφτασαν ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και στελέχη του κόμματος «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα, καθώς και πλήθος βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

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Ο συγκλονιστικός επικήδειος: «Χάθηκε από βέβηλα και άνανδρα χέρια»

Το κλίμα φορτίστηκε ακόμη περισσότερο όταν ο αδελφός της εκλιπούσας ανέβηκε στο βήμα. Με φωνή που έσπαγε από τον σπαραγμό, περιέγραψε τη Βάγια Νέστορα ως μια γυναίκα-κόσμημα που εργάστηκε επί χρόνια στην Εισαγγελία Κοζάνης:

«Χάθηκε η αγαπημένη μας Βαγίτσα, από βέβηλα και άνανδρα χέρια και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξιζε. Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί που μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και σε πολλά αναπάντητα ερωτήματα “Γιατί, γιατί, γιατί;”»

Ο ίδιος συμπλήρωσε με βαθιά συγκίνηση, υπενθυμίζοντας την προσφορά της στην οικογένεια:

«Δεν ήταν μόνο η μεγάλη αδερφή, ήταν μάνα, μας μάζεψε για να σπουδάσουμε, μας τάιζε, ακόμα θαυμάζω τη γενναιοδωρία της, την καλοσύνη της, την αρχοντιά της. Θαυμάζω την αισθητική της στον τρόπο που συμπεριφερόταν. Εργάστηκε επί πολλά χρόνια στην Εισαγγελία Κοζάνης και οι χιλιάδες πολίτες που εξυπηρετήθηκαν στο γραφείο της μιλούν για μια γυναίκα κόσμημα, χωρίς αλαζονείες»

Μετά την ολοκλήρωση της εξοδίου ακολουθίας, η πομπή κατευθύνθηκε στο Κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης, όπου και πραγματοποιήθηκε η ταφή.