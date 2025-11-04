Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Υπό ασφυκτικά μέτρα ασφαλείας και μέσα σε βαρύ κλίμα οδύνης τελείται σήμερα στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο στην αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου στα Βορίζια Ηρακλείου. Η γυναίκα έπεσε νεκρή από πυροβολισμούς, στο μακελειό που έχει συγκλονίσει όλη την ελληνική κοινωνία.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, η περιοχή γύρω από τον ιερό ναό έχει μετατραπεί σε φρούριο, με έντονη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Για πρώτη φορά στα χρονικά της περιοχής, τοποθετήθηκε ανιχνευτής μετάλλων στην είσοδο του ναού, στο πλαίσιο των αυστηρών μέτρων ασφαλείας.

Πριν από την έναρξη της τελετής, ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε έλεγχο στον προαύλιο χώρο για τον εντοπισμό εκρηκτικών, διασφαλίζοντας ότι ο χώρος είναι απολύτως ασφαλής.

Την ίδια ώρα, drone της Αστυνομίας επιτηρεί από αέρος την περιοχή, ώστε οι αρχές να έχουν πλήρη εικόνα και έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Πηγές: neakriti.gr, zarpanews.gr, ertnews