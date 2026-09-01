Άμεση ήταν η απάντηση της ελληνικής πλευράς με την έκδοση αντί-NAVTEX απένταντι στη νέα τουρκική πρωτοβουλία για διεξαγωγή ερευνών νότια του Καστελλόριζου.

Η κίνηση της Αθήνας ακολούθησε την έκδοση της τουρκικής ΝΑVTEX 0862/26 από τον σταθμό της Αττάλειας, μέσω της οποίας η γειτονική χώρα επιχείρησε να δεσμεύσει θαλάσσια περιοχή από την 1η έως και τις 15 Σεπτεμβρίου, δηλαδή για 15 ημέρες, προκειμένου να κινηθεί εκεί το ερευνητικό σκάφος R/V TÜBİTAK MARMARA, βασιζόμενη στους μονομερείς ισχυρισμούς της περί «θαλάσσιου πάρκου».

Ωστόσο στην παράνομη τουρκική NAVTEX διευκρινίζεται, ότι η περιοχή δεν είναι οριοθετημένη ΑΟΖ και το τουρκικό σκάφος δεν πραγματοποιεί έρευνες στον πυθμένα αλλά στην επιφάνεια του νερού.

Τα αντανακλαστικά των ελληνικών αρχών ενεργοποιήθηκαν προτού καν το τουρκικό ερευνητικό αποπλεύσει από τo λιμάνι της Μαρμαρίδας.

Πιο συγκεκριμένα μέσω του υδρογραφικού σταθμού Ηρακλείου, η Ελλάδα εξέδωσε τη δική της αντί -ΝΑVTEX, απορρίπτοντας πλήρως την δικαιοδοσία της Αττάλειας για τη συγκεκριμένη ζώνη και ξεκαθαρίζοντας ότι η Αθήνα κατέχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την αδειοδότηση ερευνών και την έκδοση ναυτιλιακών οδηγιών στη συγκεκριμένη περιοχή.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, από τον απόπλου του R/V TÜBITAK MARMARA από το λιμάνι της Μαρμαρίδας, σκάφος του λιμενικού σώματος έσπευσε στην περιοχή και παρακολουθεί διακριτικά τις κινήσεις του τουρκικού ερευνητικού.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται και μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού.

Η συγκεκριμένη κίνηση της Άγκυρας δεν θεωρείται τυχαία, καθώς η αποστολή του ερευνητικού σκάφους και η αμφισβήτηση των ελληνικών δικαιωμάτων εκδηλώθηκαν τη στιγμή που η ελληνική πλευρά υπέγραφε τη συμφωνία για την «Ασπίδα του Αχιλλέα».