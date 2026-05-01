Στο Ηράκλειο αποβιβάστηκαν οι 175 ακτιβιστές του διεθνούς στόλου «Global Sumud Flotilla», μετά την χθεσινή τους περιπέτεια με το «μπλόκο» των Ισραηλινών στα ανοιχτά της Κρήτης.

Τον συντονισμό της επιχείρησης στην οποία συμμετέχει το Λιμενικό Σώμα αλλά και η ΕΛ.ΑΣ έχει αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά την παρέμβαση των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στα σκάφη των ακτιβιστών, ενώ βρίσκονταν σε διεθνή ύδατα νότια του νησιού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι ακτιβιστές –άνδρες και γυναίκες διαφόρων εθνικοτήτων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και Έλληνες πολίτες– μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από αρματαγωγό προς τις νότιες ακτές του νομού Λασιθίου.

Η αποβίβαση στον Αθερινόλακκο

Ως σημείο αποβίβασης επιλέχθηκε το λιμάνι του Αθερινόλακκου, όπου υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οι 175 επιβαίνοντες πάτησαν στεριά τις πρώτες πρωινές ώρες. Εκεί τους περίμεναν ήδη μισθωμένα λεωφορεία, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνησή τους προς το Ηράκλειο, που αποτελεί τον επόμενο σταθμό της διαδρομής τους.

Στο Ηράκλειο έχουν γίνει ήδη οι απαραίτητες προετοιμασίες για την προσωρινή φιλοξενία των μελών της αποστολής. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των αρχών, οι ακτιβιστές θα παραμείνουν στην πόλη για το απαραίτητο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι συνεννοήσεις με τις κατά τόπους πρεσβείες.

Στόχος είναι η άμεση δρομολόγηση των διαδικασιών για την επιστροφή των ξένων υπηκόων στις χώρες προέλευσής τους, βάζοντας τέλος στην περιπέτεια που ξεκίνησε με στόχο την ευαισθητοποίηση για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί κατά τη διάρκεια της παρέμβασης ή της μεταφοράς, ενώ οι ελληνικές αρχές παραμένουν σε εγρήγορση για την ομαλή εξέλιξη της παραμονής τους στο νησί.

Η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠ.ΕΞ.

Στη σχετική του ανακοίνωση το ΥΠΕΞ είχε επισημάνει τα ακόλουθα:

«Με αφορμή την ισραηλινή επιχείρηση σε σκάφη του Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης, καλούμε σε αυτοσυγκράτηση και καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβανομένων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.

Η Ελλάδα ως παράγων σταθερότητας στην περιοχή, με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο και για λόγους ανθρωπιστικούς, ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή και προσέφερε τις καλές της υπηρεσίες αναλαμβάνοντας να υποδεχθεί στο έδαφός της τους επιβαίνοντες και να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή τους στις χώρες τους.

Οι ελληνικές Αρχές βρίσκονται σε συνεννόηση με τις Αρχές του Ισραήλ σχετικά με το ζήτημα της ασφαλούς αποβίβασης στην Ελλάδα. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών μεταβαίνει στο σημείο άφιξης για τον συντονισμό των ενεργειών όλων των συναρμόδιων ελληνικών Αρχών και τη συνεργασία με τις ξένες προξενικές Αρχές, οι οποίες ενημερώνονται προσηκόντως για τις δικές τους ενέργειες».