Η Ρούλα Πισπιρίγκου προσήλθε στο Εφετείο, εμφανώς καταβεβλημένη και υποβασταζόμενη, με τη χρήση μπαστουνιού, προκειμένου να παραστεί στη δίκη στο Εφετείο, όπου εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση των θανάτων των δύο μικρότερων παιδιών της, της Μαλένας και της Ίριδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, καθώς έχει διαγνωστεί με ερυθηματώδη λύκο, γεγονός που όπως έγινε γνωστό, επηρεάζει την κινητικότητά της. Η ίδια κινήθηκε με δυσκολία τόσο εντός όσο και εκτός της δικαστικής αίθουσας.

Ωστόσο, η εκδίκαση της υπόθεσης δεν προχώρησε, καθώς δόθηκε αναβολή λόγω κωλύματος της συνηγόρου υπεράσπισής της. Η νέα ημερομηνία ορίστηκε για τις 4 Δεκεμβρίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει κριθεί ένοχη για τις ανθρωποκτονίες των δύο κοριτσιών και της έχει επιβληθεί ποινή δις ισόβιας κάθειρξης. Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο του 2026 αναμένεται να επιστρέψει στο Εφετείο και για την υπόθεση της δολοφονίας της μεγαλύτερης κόρης της, Τζωρτζίνας, διαδικασία που επίσης είχε αναβληθεί πριν από περίπου έναν μήνα.

Και για τη συγκεκριμένη υπόθεση, η κατηγορούμενη έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη, με τη δικαστική πορεία των υποθέσεων να παραμένει στο επίκεντρο του έντονου κοινωνικού και νομικού ενδιαφέροντος, καθώς πρόκειται για μία από τις πλέον πολύκροτες υποθέσεις των τελευταίων ετών στην Ελλάδα.