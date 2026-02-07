Επιχείρηση αεροκομιδής βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, για την μεταφορά σε παιδιατρικό νοσοκομείο της Αθήνας έξι συνολικά παιδιών από τα εννέα που νοσηλεύονται μέχρι αυτή την ώρα στη Χίο. Αεροσκάφος αναχώρησε στις 9 το πρωί από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Ελευσίνας με προορισμό τη Χίο, προκειμένου να παραλάβει τους ανήλικους και να ακολουθήσει η αερομεταφορά τους προς την Αθήνα, υπό τον επιχειρησιακό συντονισμό του ΕΚΑΒ.

Συνολικά από τους 24 Αφγανούς τραυματίες παραμένουν 18 πλέον στο Νοσοκομείο της Χίου, εκ των οποίων εννέα είναι παιδιά. Από τα έξι παιδιά, τα πέντε φέρουν πολλαπλά κατάγματα, ενώ το ένα είναι ασυνόδευτο. Τα παιδιά θα νοσηλευθούν στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος, με 15 νεκρούς και 25 τραυματίες. Εν αναμονή του επίσημου ιατροδικαστικού πορίσματος, τα στοιχεία συγκλίνουν ότι ο θάνατος των μεταναστών προήλθε από βαριές κακώσεις και όχι από πνιγμό.

Για κακουργήματα απολογείται ο Μαροκινός

Στις 18.00 σήμερα το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή ο Μαροκινός κυβερνήτης του σκάφους και διακινητής των μεταναστών, ο οποίος πήρε εξιτήριο από το Νοσοκομείο. Σε βάρος του έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για την πρόκληση του ναυαγίου από το οποίο επήλθαν οι θάνατοι, αλλά και για την παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Ο ίδιος μέσω των συνηγόρων του αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και δηλώνει, ότι ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία.

